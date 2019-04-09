الحتاوي مراقباً لخوجاند الطاجيكي ودوردوي القرغيزي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كلّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المراقب الدولي د. محمد الحتاوي، بمراقبة المباراة التي ستجمع بين خوجاند الطاجيكي ودوردوي القرغيزي، ضمن مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019، والتي ستقام في مدينة خوجاند الطاجيكستانية في الـ 17 أبريل الحالي.

وتضم المجموعة الرابعة لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كلاً من نادي دوردوي القرغيزي والتين عسير التركماني، وخوجاند الطاجيكي ومواطنه الاستقلال.

وفي مستهل منافسات المجموعة الرابعة، تعادل نادي دوردوي القرغيزي مع ضيفه فريق التين عسير التركماني، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، في حين خسر نادي خوجاند الطاجيكي من مواطنه نادي الاستقلال بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد الجمهورية المركزي في العاصمة الطاجيكستانية دوشانبي.

بهذه النتيجة، تصدر الاستقلال ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة وحيدة لكل من دوردوي والتين عسير، في حين بقي رصيد خوجاند خالياً من النقاط.

يذكر أن الحتاوي تولى مؤخراً مراقبة المباراة التي جمعت بين ناديي النجمة اللبناني والجيش السوري، ضمن مرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019.