«فيفا» يؤجل قرعة تصفيات آسيا 2022 إلى يوليو

المصدر: Ⅶ دبي ـ العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أجل مراسم إجراء قرعة تصفيات قارة آسيا وكأس العالم 2022 للمستوى الأول إلى يوليو المقبل، إلى حين الاستقرار على عدد المنتخبات التي ستشارك في المونديال المقبل، حيث من المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي على هامش مونديال الكرة النسائية الذي سيقام في فرنسا خلال يوليو المقبل.

وكان الاتحاد الدولي قد حدد يوم 17 أبريل الجاري موعداً لإجراء القرعة، ولكنه سيكتفي بسحب قرعة المستوى الثاني «التمهيدي» خلال هذا اليوم، من أجل تحديد المنتخبات التي ستتأهل إلى القرعة الرئيسة التي ستجرى في يوليو، وقام بمخاطبة الاتحادات القارية بوضع آلية القرعة الخاصة بكل منهم لهذا المستوى.

رأس مجموعة

ووضع الاتحاد الدولي «فيفا» منتخبنا الوطني في التصنيف السادس آسيوياً وبناء على ذلك سيكون الأبيض على رأس مجموعة، خلال التصفيات التي ستنطلق بداية من سبتمبر المقبل، وفي حال لم تتم زيادة عدد المنتخبات سيلعب منتخبنا مبارياته في المجموعة مع 4 منتخبات أخرى، حيث سيقسم الاتحاد منتخبات آسيا إلى 5 فئات، تضم الأولى أول 8 منتخبات في صدارة آسيا وفق التصنيف العالمي للفيفا، والفئة الثانية من التاسع وحتى الـ16 قارياً، حتى يتم توزيع 40 منتخباً ستبدأ التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم، بحيث يتأهل أول كل مجموعة للمرحلة الثالثة والأخيرة من مشوار التصفيات، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات صاحبة الترتيب الثاني، ليشكلوا 12 منتخباً، يتم تقسيمها على مجموعتين، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم، ويلعب أصحاب المركز الثالث في الملحق الآسيوي، كما يعتبر الـ12 الصاعدون للمرحلة الأخيرة للتصفيات، قد ضمنوا التأهل المباشر لنهائيات كأس آسيا 2023، وتقام تصفيات تكميلية بين 24 منتخباً يتأهل منها 12 للنهائيات الآسيوية ليصل المجموع إلى 24 منتخباً تشارك في كأس آسيا.

أما لو تم زيادة عدد منتخبات مونديال 2020 ستكون هناك آلية جديدة وبناء على ذلك تم تأجيل القرعة إلى حين اتضاح الصورة.

برامج المنتخبات

من جهة أخرى، تناقش لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية في اتحاد الكرة خلال اجتماعها الدوري مساء اليوم برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي برنامج إعداد المنتخب الأول للمشاركة في تصفيات المونديال، حيث سيكون هناك تصور جديد للإعداد من خلال معسكرات سريعة لن تتعدى العشرة أيام وبالتنسيق مع الأندية، إضافة إلى المنتخب الأولمبي الذي تأهل إلى النهائيات الآسيوية التي ستقام في تايلاند مطلع العام المقبل، والبرنامج المقدم من الجهاز الفني حيث ستقام تجمعات إعداد خلال أيام الفيفا.

كما ستعتمد اللجنة أجندة التجمعات الداخلية والخارجية والبطولات الودية لمنتخبات المراحل السنية استعداداً للاستحقاقات المقبلة، أهمها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين، التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل.

وحدة إحصاء

وتحرص اللجنة على مواصلة وتكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة نحو تطوير منتخبات المراحل السنية والاهتمام بالمواهب الكروية بمختلف المراكز وصقلها من كافة النواحي حتى تكون رافداً أساسياً للمنتخب الوطني. كما ستناقش اللجنة مقترحاً باستحداث وحدة للإحصاء والتطوير.