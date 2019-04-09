الوصل يخسر والعين يتعادل في «أبطال آسيا»

المصدر: Ⅶ متابعة - طلحة عبدالله، عز الدين جاد الله

فرط العين في فوز ثمين على الدحيل بملعب الأخير واكتفى بالتعادل 2-2 مساء أمس لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ورفع العين رصيده إلى نقطتين وحافظ على أمله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للمرحلة التالية، وسجل هدفي العين كل من جمال معروف والسويدي ماركوس بيرغ العين «ق 36، 58»، وأهدر البرازيلي كايو، ركلة جزاء «ق 56». وشهدت المباراة تألق جمال معروف ونجح في تسجيل هدف وصناعة هدف وتسبب في ركلة الجزاء.

وفي المجموعة الأولى، خسر الوصل أمام ذوب آهن 1 - 3 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الفهود بزعبيل، أحرز هدف الوصل الوحيد المحترف البرازيلي كايو كانيدو في الدقيقة 15، وسجل للفريق المنافس أوساغونا وأمير أرسلان وحميد بوحمدان في الدقائق 16 و35 و86، وبهذه النتيجة تجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط.

وكان لافتاً حضور الأرجنتيني غابرييل كالديرون مدرب الوصل السابق متابعاً المباراة من المدرجات.