انطلاق خماسيات الكرة لإدارات ومراكز شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، انطلقت أول من أمس على ملعب نادي الضباط بإدارة الشؤون الرياضية، مباريات الدور التمهيدي لبطولة شرطة دبي لخماسيات كرة القدم للإدارات العامة والمراكز، التي ينظمها قسم الأنشطة والبرامج الداخلية ضمن خطة نشاطه للموسم 2019، وتستمر منافساتها لمدة 15 يوماً.

وشهد الافتتاح العقيد خلفان عبيد الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، والملازم أول راشد سالم المر مشرف البطولة، وعدد من الضباط والمسؤولين. وأقيمت مباراتان في اليوم الأول، أسفرتا عن فوز مركز شرطة نايف على الذكاء الاصطناعي 8/‏‏‏ 2، والأدلة الجنائية على الأكاديمية 0/‏‏3.

وأكد العقيد الجلاف، أهمية مثل هذه البطولات التي تقيمها شرطة دبي سنوياً، لدورها الحيوي في إكساب المشاركين لياقة بدنية عالية.