الوصل يخسر والعين يتعادل في «أبطال آسيا»

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله - عز الدين جاد الله

فرط العين في فوز ثمين على الدحيل بملعب الأخير واكتفى بالتعادل 2-2 مساء اليوم لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ورفع العين رصيده إلى نقطتين وحافظ على أمله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للمرحلة التالية، وسجل هدفي العين كل من جمال معروف والسويدي ماركوس بيرغ العين «ق 36، 58»، وأهدر البرازيلي كايو، ركلة جزاء «ق 56». وشهدت المباراة تألق حارس العين خالد عيسى والذي أنقذ مرماه عدة مرات، وكان جمال معروف نجماً فوق العادة ونجح في تسجيل هدف وصناعة هدف وتسبب في ركلة الجزاء.

وفي المجموعة الأولى، خسر الوصل أمام ذوب آهن 1 - 3 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الفهود بزعبيل، أحرز هدف الوصل الوحيد المحترف البرازيلي كايو كانيدو في الدقيقة 15، وسجل للفريق المنافس أوساغونا وأمير أرسلان وحميد بوحمدان في الدقائق 16 و35 و86، وبهذه النتيجة تجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط.

وكان لافتاً حضور الأرجنتيني غابرييل كالديرون مدرب الوصل السابق متابعاً المباراة من المدرجات.