الحمرية يقيل مدربه البلوشي ويعين مواطنه محمد إسماعيل

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلن نادي الحمرية أحد فرق دوري الدرجة الأولى إقاله مدرب الفريق المواطن سليمان البلوشي من منصبه ومساعده عارف شلنك وإسناد المهمة لمدرب فريق الرديف محمد إسماعيل للأشراف على الفريق الأول حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

وأكد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية في تصريح "للبيان الرياضي" بأن إقالة البلوشي ومساعده عارف شلنك جاءت بسبب تراجع نتائج الفريق والهزائم التي منى بها الحمرية في دوري الهواة آخرها أمام خورفكان بنتيجة 2-0 ضمن الجولة ال15 من دوري الدرجة الأولى وهى الخسارة التي حرمتنا من التربع على الصدارة ليتراجع الفريق للمركز الثالث برصيد 28 نقطة خلف العروبة الوصيف.

وأشار الشامسي إلى أنهم في مجلس الإدارة عقدوا اجتماعاً متاخراً ليلة أمس وتم من خلاله اتخاذ قرار الاستغناء عن الجهاز الفني وتوجيه الشكر لسليمان البلوشي ومساعده على الفترة الماضية منوهاً إلى أن النتائج لم تخدمهم ولافتاً إلى أن الحمرية لايزال يتمسك بآمال الصعود وأمامنا ثلاث مباريات مهمة تجمعنا بمسافي والعروبة وحتا ولابد من تحقيق الفوز فيها جميعاً من أجل التواجد مع الكبار خلال الموسم الكروي المقبل، مشيراً إلى أن ثقتهم كبيرة في المدرب محمد إسماعيل والذي عمل مساعداً للمدرب التونسي غازي الغرايري مدرب العروبة الحالي والذي سبق له وان تولى تدريب فريق الشعب قبل قرار الدمج مع الشارقة حيث كان إسماعيل يعمل معه خلال تلك الفترة.

الجدير بالذكر بأن المدرب سليمان البلوشي يعتبر الضحية التاسعة في دوري الهواة ويعتبر المغربي إبراهيم بفود مدرب مسافي الحالي هو الوحيد الذي لم تتم إقالته هذا الموسم .