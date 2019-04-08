الحمادي وموسى.. احتجاج صامت

المصدر: Ⅶ الفجيرة: محمد فضل

لم يكن كل من حمد الحمادي لاعب كلباء وأحمد موسى نجم الفجيرة راضيين عن تبديلهما أثناء مباراة الديربي الفجيرة ضد كلباء بدليل مغادرتهما للملعب رأساً إلى غرفة تغيير الملابس من دون التوجه للجلوس كما هو معتاد مع بقية زملائهم على دكة الاحتياط، في احتجاج صامت على قرار الأجهزة الفنية، ووجود تصرف الثنائي بعض المساندة من الجمهور، حيث أظهرت مجموعة من مساندي كل فريق اعتقدها بأن تبديلاً إنما تم لأسباب ربما تبدو عقابية في المقام الأول، وذلك من واقع عطاء الثنائي في المباراة، حيث رأى بعض الجمهور أن خطأ حمد الحمادي لاعب كلباء تسبب في تسجيل هدف الفجيرة الثاني في مرمى فريقه بعد ارتطام رأسية أحمد الحفيتي بساق اللاعب وذلك في الدقيقة 66، لا يقلل من العطاء الذي قدمه في الملعب، وأن ما حدث أمر عادي في كرة القدم، ودعموا وجهة نظرهم بأن قرار التبديل كان عقابياً بعد أن اتخد فيفياني مدرب كلباء قراراً باستبدال اللاعب بعد 4 دقائق فقط من هذا الخطأ بعد أن قام باستبداله مباشرة عند الدقيقة 70 ويحل بديلاً عنه الايفواري جيوفاني ورد الإيطالي فيفياني مدرب كلباء على سؤال البيان بالنفي لافتاً إلى أنه دائماً ما يشرك جيوفاني في الحصة الثانية لإحداث الفارق ولم يقصد معاقبة الحمادي على خطأ الهدف الثاني وخصوصاً أن الهفوات واردة في كرة القدم، أما في ما يتعلق بقصة لاعب الفجيرة أحمد موسى فقد دخل إلى أرضية الملعب مع انطلاقة الشوط الثاني بديلاً عن فيصل موسى صاحب الأخطاء العديدة خلال المباراة لكن عبدالله مسفر مدرب الفجيرة قام بسحب أحمد موسى أيضاً قبيل انتهاء الشوط الثاني لتبدو علامات عدم الرضاء بادية على اللاعب الذي ركض مسرعاً نحو غرفة الملابس وتظهر على محياه علامات عدم الرضاء لقرار مدربه مسفر.

بن يطو «صائم»

لا يزال الأداء المتراجع الذي يقدمه نجم هجوم الفجيرة وهداف الفريق بـ8 أهداف محمد بن يطو محيراً لجماهير الفريق وكانت بداية اللاعب مع الذئاب صاروخية وأكثر من رائعة بعد أن تمكن من تسجيل 8 أهداف لمصلحة فريقه في الجولات الأولى لكن أداء اللاعب بدأ بالتنازل وخصوصاً بعد تعرضه للطرد المباشر أمام الوصل في الجولة الثامنة ليغيب بعدها عن مباراتين ويعود ويسجل هدف فريقه الوحيد في مرمى الظفرة ضمن الجولة الـ11 ويعد هذا آخر هدف سجله بن يطو في 30 من نوفمبر من العام الماضي ليصوم بعدها عن التهديف حتى الجولة الـ19، وبرر ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة تراجع مستوى أجانب الفريق وخاصة الجزائري محمد بن يطو هداف الفريق إلى التوقفات الكثيرة التي شهدها الموسم الحالي منوهاً إلى أن الفجيرة يضم أجانب على مستوى عالٍ رافضاً تقييم أداء المحترفين في الوقت الحالي وقال سيكون لكل حادث حديث عقب نهاية المسابقة في مايو المقبل.