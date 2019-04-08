دفاع الوصل يترنح هابطاً إلى المركز الـ 11

المصدر: Ⅶ دبي- عز الدين جاد الله

كشف الكم الكبير من الأهداف التي استقبلها مرمى الوصل، عن ضعف خط دفاعه. ولو كان هناك دوري منفصل لكل خط من خطوط اللعب، لاقترب دفاع نادي الوصل من الهبوط إلى دوري الهواة، حيث يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب قوة الدفاع.

ووضعت لجنة دوري الخليج العربي، دفاع الوصل في المركز الحادي عشر على صعيد ترتيب أندية دورينا، بـ 37 هدفاً استقبلها مرماه، بمعدل 1.95 هدف في المباراة الواحدة، ويسبق دفاع الوصل، كل من الإمارات، الذي حل في المركز الثاني عشر بـ 43 هدفاً، ثم الفجيرة 47 هدفاً، ودبا في المركز الأخير بـ 48 هدفاً. واحتل فريق النصر وضعية أفضل من نظيره الوصل، على صعيد الجانب الدفاعي، حيث اعتلى المركز الثامن بـ 33 هدفاً استقبلها مرماه.

كما وضعت اللجنة فريق الشارقة في صدارة الدوري، كأفضل خط دفاع، حيث استقبل مرماه 18 هدفاً، وحل العين في مركز الوصافة بـ 23 هدفاً، بينما جاء شباب الأهلي في المركز الثالث بـ 25 هدفاً استقبلها مرماه. واستقبل مرمى الوصل في المباريات الأخيرة ، 15 هدفاً، لتكشف عن كم المعاناة التي يعيشها الفريق في هذا الخط، لا سيما أن هناك أخطاء فادحة وقعت.