بياواني.. رحلة من أجل مامي تيام

المصدر: Ⅶ عجمان-ياسر قاسم

سجل مشجع إيراني موقفاً فريداً في مساندة فريق عجمان، فالإيراني مسعود بياواني، الذي يشجع نادي الاستقلال الإيراني، حضر خصيصاً قبل أسبوع من بلاده، لمشاهدة مباراة عجمان والشارقة، ولمشاهدة نجمه المحبب السنغالي «مامي تيام»، مهاجم فريق عجمان، وقال بياواني في حديث مقتضب لـ «البيان الرياضي»، إنه معجب باللاعب تيام، منذ أيام مشواره في الاستقلال، وظل يخطط لمشاهدة اللاعب على الطبيعة في إحدى مبارياته بقميص عجمان، بعد انتقاله له هذا الموسم، وبعد أن جمع تكلفة السفر للإمارات، لم يتردد في الحضور إلى دبي قبل أسبوع من المباراة، ثم الذهاب لملعب عجمان لمشاهدة المباراة.

وقال بياواني إن علاقة وطيدة تربطه بـ «تيام»، ، وبعد أن التقاه بعد المباراة، تفاجأ به تيام، وشكره كثيراً .