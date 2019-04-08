المنصوري.. رد قاسٍ على «الحب القديم»

المصدر: Ⅶ أبوظبي: أحمد عيسى

رد سهيل المنصوري لاعب الظفرة بطريقة قاسية على فريقه السابق الوحدة، بعد أن سجل في شباكه بالقدمين والرأس، حيث أحرز في شباك «حبه القديم» 3 من 5 أهداف، هي إجمالي رصيده في مسابقة دوري المحترفين خلال النسخة الحالية، بعد مشاركته في 15 مباراة.

وكان المنصوري قد رفض خسارة الظفرة، عندما أدرك التعادل في مرمى أصحاب السعادة «حبه القديم» بتسديدة يسارية متقنة، في لقاء الفريقين الأخير لحساب الجولة 19 من دوري الخليج العربي، في المواجهة التي انتهت 1-1.

والملاحظ أن المنصوري هز شباك الوحدة بالقدم اليمنى والرأس في المواجهة الأولى، التي كسبها الظفرة 4-2، وعاد ليهز ذات الشباك بالقدم اليسري الخميس الماضي، كما أن أفضل مبارياته منذ انضمامه إلى «عشقه الجديد»، كانت ضد فريقه السابق.