الشقيقان الحوسني نجما «عرين» الجولة 19

المصدر: Ⅶ دبي-البيان الرياضي

قال حسن جعفر مدرب حراس المرمى السابق، إن تألق عادل الحوسني حارس الشارقة، في لقاء فريقه أمام عجمان في الجولة 19، منح التعادل لفريقه والحصول على نقطة ثمينة، بعد أن أنقذ مرماه من أهداف محققة خاصة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ليثبت أنه الحارس الأفضل حتى الآن، وذلك لتميزه بالمرونة والرشاقة وردة الفعل السريعة، وكانت المنافسة قوية بينه وبين شقيقه علي الحوسني حارس عجمان، الذي بدوره، ذاد عن عرينه وتصدى لأكثر من كرة قوية من هجوم الشارقة، لتنتهي المواجهة الساخنة بالتعادل السلبي، وبالتالي كان الأخوان الحوسني نجمي حراسة المرمى في تلك الجولة، وهي النتيجة التي أسعدت بالتأكيد أسرة الحارسين بعد أن خرجا «حبايب»، وكان التنافس الشريف هو من سمات الروح الرياضية، التي يجب أن تكون بين جميع اللاعبين.

أخطاء دفاعية

وأضاف حسن جعفر: كرة القدم تجمع في ملاعبها بين الجماهير الذين ينحدرون من أديان وجنسيات وألوان مختلفة، وأيضاً تجمع بين أفراد الأسرة الواحدة داخل الملعب، وأشار جعفر بأن الجولة 19 شهدت 29 هدفاً ومازالت أخطاء الدفاع متكررة من بعض الفرق بالرغم من تألق أكثر من حارس في هذه الجولة، وأضاف: محمد البيرق حارس اتحاد كلباء أصيب مرماه بثلاثة أهداف أمام الفجيرة، الهدفان الأول والثالث من نيران صديقة، وأيضاً حميد عبد الله حارس الوصل أمام النصر، وعبد الله سلطان حارس دبا الفجيرة أمام شباب الأهلي، وكانت الأهداف أكثرها من أخطاء دفاعية، لا يتحملها هؤلاء الحراس، وأما ماجد ناصر حارس شباب الأهلي الذي أصيب مرماه بهدف أمام دبا الفجيرة، يتحمل مسؤوليته و(غلطة الشاطر بألف).

تميّز

رغم إصابة مرماه بهدف، إلا أن خالد السناني حارس الظفرة، كان صمام أمان أمام الوحدة، تمكن من التصدي لأكثر من كرة، خاصة تسديدة الكمالي، لينقذ مرماه وفرقته من هدف أكيد، ويكون من ضمن أسباب تعادل فريقه، ويستحق 8 درجات.

تسديدة

اهتزت شباك خالد عيسى حارس العين بخمسة أهداف أمام الجزيرة، يتحمل جزءاً من الهدف الأول، لعدم تمركزه السليم، وباقي الأهداف من انفرادات، ومن مسافة قريبة، وهي مسؤولية دفاعه، والخسارة يتحملها الفريق بالكامل، ويحصل على 5 درجات.