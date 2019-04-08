العين يتحدى الدحيل بشعار «استعادة الأمل»

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

يخطط العين لاستعادة الأمل الآسيوي على الرغم من المهمة الصعبة، إذ سيخوض في السابعة والنصف من مساء اليوم مباراة مصيرية أمام الدحيل، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ولا خيار أمامه سوى الفوز والعودة بالنقاط الثلاث للإبقاء على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للمرحلة التالية من المسابقة القارية، وذلك بعد خسارته بهدف نظيف أمام الهلال السعودي بالجولة الأولى على ملعب استاد هزاع بن زايد، وتعادله في الجولة الثانية أمام الاستقلال الإيراني بملعب الأخير، ليضع في رصيده نقطة واحدة بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة.

وكان العين أدى، أمس، حصته التدريبية الرئيسة على ملعب المباراة حسب لوائح المسابقة، ويغيب عنه في لقاء الليلة كل من محمد عبد الرحمن وأحمد برمان بداعي الإصابة، والبرتغالي روبن روبيرو المستبعد من القائمة الآسيوية، في حين سيعود إلى التشكيلة اللاعب المالي حامد دومبيا الذي تم قيده آسيوياً.

أهمية

أكد الإسباني خوان كارلوس غاريدو، المدير الفني للعين، جاهزية فريقه لمواجهة الليلة، موضحاً أن لاعبي فريقه يدركون جيداً أهمية مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتحديات القوية التي دائماً ما ترتبط بمثل تلك المواجهات. وقال، في المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس للكشف عن استعدادات العين لمواجهة الليلة: «حوافزنا كبيرة ومعنوياتنا عالية جداً في تحقيق هدفنا الذي جئنا من أجله، وثقتي كبيرة بمقدرة اللاعبين على تقديم الأداء المشرف، الذي يقود الفريق لتحقيق أفضل نتيجة، من أجل تعزيز الحظوظ في المنافسة على التأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة القارية».

ثقة

وأضاف: «الواقع يؤكد أن العين لا يمر بأفضل حالاته في الوقت الراهن، ولكنني أثق بمقدرة فريقي على إظهار شخصيته الحقيقية، وأطالب دائماً لاعبي فريقي بإظهار روح القتال والتحدي والرغبة القوية التي تمكنهم من تحقيق أفضل النتائج والعمل المتواصل من أجل تحسين أدائهم».

وقال: «المؤكد أن العين هو أحد أفضل فرق قارة آسيا، ويضم في صفوفه عناصر جيدة، ونحن حالياً مطالبون بالتركيز على المواجهة وعدم التفكير في أي أمر آخر، إضافة إلى طي صفحة الماضي، لأننا سندخل مواجهة جديدة في مرحلة مختلفة بالتأكيد، وكل تركيزنا منصبّ على تقديم الأداء القوي الذي يمكّننا من العودة بالنتيجة الإيجابية».

وحول حظوظ فريقه في التأهل، قال: «المجموعة الثالثة تضم أفضل فريق القارة الآسيوية، وكما ذكرت لكم أن العين يضم لاعبين دوليين يتمتعون بالإمكانيات العالية، ويمتلكون الخبرة الجيدة، وإذا نجحنا في إظهار مستوانا الحقيقي فنحن قادرون على تحقيق هدفنا في مواجهة الفريق المنافس، ويجب علينا أن نقاتل من أجل تحسين موقعنا على لائحة الترتيب، وتعزيز حظوظنا في الحصول على إحدى بطاقتي التأهل إلى ثمن النهائي».

مهمة صعبة

بدوره، قال المالي حامد دومبيا، لاعب فريق نادي العين، إن المهمة لن تكون سهلة، غير أنهم يدركون جيداً ما المطلوب منهم من أجل تحقيق هدفهم، وكل تركيزنا منصبّ على تقديم الأداء القوي وتحقيق النتيجة الإيجابية.

ورداً على سؤال عن رأيه في الفريق المنافس، قال: «المؤكد أننا حالياً لا نفكر إلا في مباراتنا المقبلة، بعد أن طوينا ملف مسابقة الدوري، وسنعمل على إظهار ما لدينا، ونتحلى بالروح القتالية حتى نتمكن من تحقيق النتيجة القوية».