الوصل وذوب آهن.. الرهان الآسيوي

المصدر: Ⅶ دبي- عزالدين جاد الله

يستضيف الوصل في تمام الثامنة إلا ثلث من مساء اليوم، فريق ذوب آهن الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، التي تضم إلى جانبهما الزوراء العراقي والنصر السعودي، اللذين يلتقيان على استاد الملك فهد الدولي في الرياض في الجولة نفسها، بهدف جمع المزيد من النقاط.

ويدخل الوصل المواجهة في ظروف صعبة في ظل غياب ثلاثة من محترفيه الأجانب، ويخوض اللقاء بأجنبي واحد وهو البرازيلي كايو كنيدو بعد إيقاف فابيو ليما بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في لقاء الزوراء العراقي بالجولة الماضية، ومعاناته في الوقت نفسه من إصابة حرمته المشاركة في لقاء النصر في الدوري، ويستمر غيابه لعشرة أيام ويستمر إيقاف نجم الوصل ليما حتى الجولة المقبلة، ويغيب البرازيلي فينسيوس ليما لعدم قيده آسيوياً واحتمالية استمرار غياب مينديز كبيرة بالرغم من خضوعه لبرنامج تأهيلي بعد الإصابة التي ألمت به وغيبته منذ لقاء الأهلي السعودي في كأس زايد للأندية الأبطال.

هدف

ويسعى الوصل صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، إلى تحقيق الفوز ورفع رصيده من النقاط إلى 6 بغية الاستيلاء على الصدارة التي سبق أن احتلها لكن تراجع عنها لصالح الزوراء التي يعتليها حالياً برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن ذوب آهن الوصيف في حين يحل النصر السعودي في ذيل المجموعة.

ونجح الوصل في الفوز على النصر السعودي في الجولة الأولى بهدف نظيف، بينما خسر الجولة الثانية من الزوراء العراقي بخماسية نظيفة، في المقابل تعادل ذوب آهن مع الزوراء سلبياً، بينما فاز على النصر السعودي 3-2.

تركيز

وأكد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل أنها مباراة مهمة، لقد نجحنا في تحقيق الفوز في مباراة وخسرنا في أخرى، ولو نرغب في التقدم علينا على الفوز، خصوصاً أننا سنواجه خصماً صعباً وفريقاً قوياً، ولا بد من التركيز واللعب بشكل جيد حتى تكون لدينا فرصة للفوز وحصد النقاط الثلاث. وقال: كل مرة نفتقد لمفاتيح اللعب، ولدينا البدلاء الكافون وثقتي كبيرة فيهم، وإن شاء الله يقدمون مباراة جيدة، وبالتأكيد سيقاتل الفريق الإيراني للفوز.

وفي رده على سؤال عن مشاركة البرازيلي مينديز، قال: «سنرى الوضع البدني للاعب ولا نرغب في الدفع به، خصوصاً أن لدينا البدلاء الجاهزين وعلينا التعامل مع مثل هذه الحالات، وهذه الأمور تحدث وعلينا التعامل معها».

واختتم مدرب الوصل بالقول: «ما زالت حظوظنا قائمة، وما زالت هناك مباريات ونعمل دائماً على تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز، ولدينا كل المعلومات عن الفريق المنافس».

مباراة صعبة

وقال علي رضا منصوريان المدير الفني لفريق ذوب آهن: يخوض الفريق مباراة صعبة جداً تقام على ملعب الوصل، حيث يكون هذا الفريق صعباً على ملعبه، لقد شاهدت لقاء الوصل مع النصر السعودي، وهدفنا الأساسي جمع النقاط ربما نقطة واحدة ولو حالفنا الحظ فسنحصل على النقاط الثلاث.

وأضاف: لقد سبق أن خضنا مواجهات ضد الوصل وهو أحد الفرق القوية في الدوري الإماراتي، وخسارته من الزوراء لا تعكس مستواه الحقيقي، وما زال أمام ذوب آهن مواجهات صعبة ومهمة.

كايو: الفوز أهم شيء لتغيير الصورة

أكد كايو كانيدو المحترف البرازيلي في صفوف الوصل أن «الإمبراطور» تنتظره مواجهة صعبة اليوم أمام فريق ذوب آهن، وعلينا مسؤولية كبيرة في تحقيق الفوز ونيل النقاط الثلاث، ولا سيما أن المباراة تقام على ملعبنا وعلينا مضاعفة الجهد لتحقيق الهدف المنشود، والفوز وحده كفيل بتغيير الصورة. وقال: «لقد قمنا بالتحضير بصورة جيدة للمباراة وبذلنا الجهد في التدريبات للظهور بصورة جيدة وتقديم أداء مشرف».وفي رده على سؤال عن كونه المحترف الأجنبي الوحيد الذي سيشارك في تشكيلة الوصل في ظل الغيابات الموجودة بالفريق، قال: أنا كابتن الفريق وفي كل الأحوال هناك مسؤولية تقع علينا جميعاً، ونحن على قدر المسؤولية ونعي تماماً أهمية المباراة، وثقتي كبيرة بما سيقدمه زملائي بالفريق من دعم لتحقيق الفوز. دبي - البيان الرياضي

قاسم حدادي: حللنا أداء الوصل

أكد قاسم حدادي لاعب خط الوسط بنادي ذوب أهن الإيراني، أن فريقه في أتم الجاهزية لمنازلة الوصل في عقر داره، مشيراً إلى أن المباراة صعبة ضد فريق قوي، وستقام على ملعب «الإمبراطور» الذي سبق وأن حقق الفوز على النصر السعودي في الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا. وقال: «جاهزيتنا عالية حيث نخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام في الدوري المحلي والكأس، وحصلنا على فرصة جيدة للاستشفاء، وحرصنا على مشاهدة فيديوهات للوصل وحللنا أداءه بشكل جيد». واختتم قاسم حدادي تصريحه بالقول: " سنلعب مباراة صعبة والتركيز مطلوب وعلينا مضاعفة الجهد لتحقيق طموحنا بنيل النقاط الثلاث والاعتلاء أكثر في ترتيب المجموعة، حيث يحتل الفريق وصافة المجموعة الأولى ويتطلع إلى بلوغ الصدارة بتحقيق الفوز على الوصل. دبي - البيان الرياضي