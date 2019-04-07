أروابارينا: أنا مدرّب محظوظ

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

تمكن شباب الأهلي من الارتقاء في ترتيب فرق دوري الخليج العربي، ليتقدم من المركز الثامن في بداية الموسم، وصولاً إلى المركز الثاني، بعد فوزه على دبا الفجيرة 3-1 أول من أمس، في اليوم الثالث والأخير من الجولة التاسعة عشرة من دوري الخليج العربي، وهو مجهود يستحق «فرسان دبي»، الإشادة عليه وفي مقدمتهم المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، والذي تمكن من الوصول بالفريق إلى الوصافة، والفوز بكأس الخليج العربي، والتأهل للقاء الظفرة يوم 29 أبريل الجاري، في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما تولى مسؤولية تدريب الفريق، خلفاً للمدرب التشيلي سييرا، والذي تمت إقالته في بداية الموسم لسوء النتائج.

لم يرغب أروابارينا، في نسب الفضل إلى نفسه، وأكد أن اللاعبين هم من صنعوا الفارق، وهو أمر طبيعي من المدرب الأرجنتيني «المتواضع»، والشديد القرب من اللاعبين.

وأوضح أروابارينا: «أهم شيء في منظومة الكرة، هم اللاعبون، والمدرب يعمل على رأس الجهاز الفني، ولكن لا بد أن تكون لديه القدرة على إقناع اللاعبين بمنهجية العمل، وإذا لم يكن لديك لاعبون جيدون ويستوعبون بسرعة فكر المدرب، فستكون الأمور صعبة». وأضاف: «من وجهة نظري، المدرب ليس كل شيء، ولابد من توفر عناصر كثيرة، ومنها اللاعبون وقناعتهم بما يفكر به المدرب، وأنا مدرب محظوظ، لأن لدي لاعبين جيدين، وأنا هنا لا أجامل، لكني أتحدث بكل قلبي، حقيقة أهم شيء لدي اللاعبين، وهم العنصر الأساسي قبل كل شيء ولا ننسى أيضاً نظام العمل داخل النادي، والذي يسير في نفس الخط الفني، ولكن لا تزال هناك 7 مباريات في دوري الخليج العربي، ولدينا نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبالتالي نحتاج إلى المزيد من العمل لتحقيق الأهداف الموضوعة».

تفوق

تحدث أروابارينا، عن لقاء دبا الفجيرة، قائلاً: «حصلنا على 3 نقاط مهمة، ولم نقدم الأداء الأفضل لنا في الشوط الأول، ولم نتفوق في الاستحواذ أو نقل الكرة من الخلف إلى الأمام، ولم تكن لدينا الشراسة الهجومية على المرمى، وتغير الوضع في الشوط الثاني، وكنا الأفضل أمام منافس قوي تمكن من العودة بسرعة في الشوط الأول، وأؤكد أننا صعبنا الأمور على أنفسنا، والمهم أننا حققنا الفوز في النهاية، وأهنئ اللاعبين، وأنا سعيد بالفوز والنقاط الثلاث، ولكن يجب أن لا ننسى أننا نريد تحسين بعض النقاط، ونتمنى الأداء بعزيمة أقوى في المباريات المقبلة مع توالي ضغط المباريات».

أوضح المدرب الأرجنتيني أيضاً: «لاعبو الكرة ليسوا «روبوتات»، وبعض الأحيان لا يكونون في يومهم، وعندما يحدث هذا، يكون المدرب المسؤول الأول، وأنا لا ألوم اللاعبين، وأتحمل المسؤولية كاملة، ومن حسن الحظ، أننا تكلمنا بين الشوطين، واستجاب اللاعبون في الشوط الثاني، وعدنا إلى تقديم مستوانا، ويجب أن ننتقد أنفسنا أولاً حتى نستطيع تحقيق ما نسعى إليه، ونحن لم نفقد الأمل بعد في المنافسة على الدوري، رغم فارق النقاط الكبير مع الشارقة المتصدر، لأنه لا يزال هناك 21 نقطة في الملعب، والمنافسة على درع الدوري أحد أهدافنا».

وليد عباس: الدوري لا يزال في الملعب

أكد وليد عباس مدافع شباب الأهلي، أن بطولة دوري الخليج العربي لا تزال في الملعب، مع بقاء 7 جولات على النهاية، وقال عقب الفوز على دبا الفجيرة 3-1 في الجولة الـ 19 للدوري: «نحن نتعامل مع البطولات خطوة بخطوة، وشباب الأهلي يتحسن من مباراة إلى أخرى».

وأضاف: «المنافسة على درع الدوري، ليس أمراً صعباً أو مستحيلاً، ونحن نحاول قدر الإمكان، والاستمرار في المركز الثاني، يضمن لنا المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020».

وأوضح: «نحن نقدر على البقاء مباشرة خلف الشارقة المتصدر، ولا تزال هناك 7 جولات، والدوري لا يزال في الملعب، وتقدمنا من المركز الثامن إلى الوصافة، أمر يحسب لمدربنا أروابارينا، بعدما تمكن من توظيف اللاعبين». دبي ـ البيان الرياضي

محمد الخديم: أخطاء بسيطة تسببت في خسارتنا

أكد محمد الخديم مدرب دبا الفجيرة، أن أخطاء بسيطة سقط فيها «النواخذة»، تسببت في الخسارة 1-3 أمام شباب الأهلي في الجولة التاسعة عشرة من دوري الخليج العربي.

وقال: «لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وارتكبنا أخطاء بسيطة في الشوط الثاني، واستغلها الأهلي في تسجيل هدفين، وهذا أمر يحدث في كرة القدم، ولكني راض عما يقدمه فريقي في الدور الثاني للدوري». وأضاف: «حظوظنا ما تزال قائمة بالبقاء في دوري الخليج العربي، طالما الفريق يقدم بشكل جيد، وافتقدنا فقط أمام شباب الأهلي، جهود لاعبنا إدريس فتوحي، مع التأكيد على أن اللاعبين الموجودين قدموا بشكل جيد».

واختتم الخديم، موضحاً أن فريقه لا ينقصه شيء ليكون في وضعية أفضل، وقال: «نحن نقدم أداء أفضل في الدور الثاني للدوري». دبي ـ البيان الرياضي