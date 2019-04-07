الفجيرة وكلباء يرفضان الهدايا

المصدر: Ⅶ الفجيرة- محمد فضل

لم يستفد فريقا الفجيرة وكلباء من الهدايا التي وصلتهما قبيل خوضهما مباراتهما أول أمس والتي انتهت بالتعادل 3-3، وعلى الرغم من معرفة الفريقين بخسارة منافسيهما على بطاقة البقاء. دبا والإمارات خلال المباراتين اللتين اقيمتا عصراً بعد أن خسر الأول أمام شباب الأهلي والثاني أمام بني ياس لكن النمور والذئاب رفضا الهدايا واقتنعا بالتعادل الذي منح كل فريق نقطة قربت اتحاد كلباء اكثر من البقاء إذ يحتاج الفريق الأصفر إلى نقطتين فقط لكي يتمكن من البقاء مع الكبار للموسم الثاني على التوالي، أما الفجيرة وبهذا التعادل يكون قد كسر عقدة الهزائم المتتالية التي استمرت لسبع جولات وهى النقطة الأولى التي يحصدها الدكتور عبد الله مسفر مدرب الفجيرة مع فريقه بعد أربع مباريات تولى فيها زمام الأمور في قلعة الذئاب.

قناعة

أكد الدكتور عبد الله مسفر مدرب الفجيرة بأن التعادل يعتبر «عادلاً» بكل المقاييس وذلك من واقع الأداء والفرص التي حصل عليها كل فريق معرباً عن أمله في أن تكون هذه النقطة فاتحة خير لبقية الجولات خصوصاً وأن الفجيرة لم يفز في اكثر من سبع مباريات مضت، مبيناً أن صيام اللاعب الجزائري محمد بن يطو عن التهديف سبب له ضغطاً نفسياً خصوصاً وانه مهاجم صريح ونصحته في اكثر من مرة بضرورة الحفاظ على هدوئه والبعد عن الانفعال حتى يستعيد حاسته التهديفية التي كان عليها في الجولات الأولى من الدوري.

مباراة

بدوره وصف الإيطالي فابيو فيفياني مدرب كلباء المباراة بأنها كانت ممتعة ومفتوحة من جانب الفريقين مشيراً إلى انه غير راض تماماً عن الفرص التي أهدرها لاعبو النمور طوال زمن المباراة وقال حصلنا على اكثر من 10 فرص ست منها محققة وأمام المرمى لكن التسرع وعدم التركيز تسببا في عدم استثمارها على أكمل وجه، ورفض المدرب الحديث عن عدد النقاط التي ستجنبه الهبوط مشيراً إلى أن التفكير في هذا الموضوع سابق لأوانه وأن كل مباراة عنده تساوي ثلاث نقاط ولذلك لابد من ضرورة تحقيق الفوز في الجولات المقبلة حتى نضمن البقاء.