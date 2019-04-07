«السماوي» يُحلّق.. و«الصقور» في ورطة

المصدر: Ⅶ دبي-علي شدهان

حلق فريق بني ياس الأول لكرة القدم، عالياً في دوري الخليج العربي، باقتحامه المركز الخامس في لائحة الترتيب العام إثر فوزه الثمين على مضيفه الإمارات أول من أمس بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة 19 من البطولة، واضعاً الصقور في «ورطة» حقيقية بتجمد رصيده عند النقطة 12، وبقائه في مركزه الـ 13، بعدما رسمت تلك المباراة معالم الطريق لكلا الفريقين بشكل واضح.

ورغم أن فوز السماوي لم يكن سهلاً، إلا إنه حقق المراد من المباراة، وعاد لمعقله بثلاث نقاط غالية جسدت حقيقة التطور الكبير في أداء ونتائج وعقلية لاعبيه، في مقابل، تأزم موقف الصقور من مباراة إلى أخرى، ودخوله دائرة «الضغط العالي» نتيجة تواصل مسلسل النتائج غير الإيجابية قبل جولات قليلة من اتضاح الصورة بشكل جلي!

نتيجة قاسية

التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات، وصف النتيجة التي آلت إليها المباراة بالقاسية، لافتاً إلى أن طرد لاعبه عبدالله موسى في الدقيقة 50 من زمن المباراة، يبدو أكثر قسوة على الصقور، معللاً ذلك بقوة المنافس وتنظيمه العالي، معترفاً بصعوبة وضع فريقه، مشدداً على أنه من غير المقبول ارتكاب خطأ فردي جسيم من قبل لاعب ما ينال على إثره بطاقة حمراء في مباراة تشكل نتيجتها أهمية كبيرة جدا لفريقه، وأمام منافس ليس من السهل مواجهته «منقوص» العدد طوال 40 دقيقة!

واعترف القادري بارتكاب فريقه أخطاء فردية متكررة في غالبية مبارياته، معتبراً إهدار الفرص، مشكلة حقيقية يعاني منها الصقور، مشيراً إلى أن تكرار الغيابات في غالبية مباريات فريقه يؤثر سلباً على فريق الإمارات في معظم مبارياته في الدوري.

مباراة مجنونة

الكرواتي كرونسلاف غوريتش مدرب فريق بني ياس، أبدى سعادته الغامرة بفوز فريقه، وتقدمه إلى المركز الخامس في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، مشدداً على أن فريق بني ياس خاض مباراة مجنونة، خصوصاً في دقائقها الـ 40 الأولى، معترفاً بأن حصول عبدالله موسى لاعب فريق الإمارات على البطاقة الحمراء في الدقيقة 50، يمثل نقطة تحول كبيرة في مجرى المباراة لمصلحة فريقه، منوهاً إلى أن فريقه نجح في صناعة العديد من الفرص في الشوط الأول، وتمكن من تسجيل هدفين بعدما تحكم في مجرى المباراة، ومارس الضغط على المنافس.