خورفكان يقترب من التأهل إلى «المحترفين»

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

اقترب خورفكان من حسم بطاقة التأهل الأولى لدوري الخليج العربي لكرة القدم بعد استعادته صدارة قمة ترتيب دوري الدرجة الأولى من العروبة، محققاً الفوز أمس على الحمرية 2 - 0، في الجولة 15، ووصل الفريق إلى النقطة 32، وتراجع العروية للمركز الثاني «30 نقطة» يليه الحمرية «29 نقطة»، سجل هدفي خورفكان في شباك الحمرية عبد العزيز الخالدي وعادل صقر في الدقيقتين 10 و48.

وفي المباراة الثانية فاز دبا الحصن على مصفوت 2 - 1 سجل للفائز البرازيلي فينيكيوس سيلفا في الدقيقتين 3 و33، ولمصفوت اكبا اكبرو في الدقيقة 88 ليصل دبا إلى 25 نقطة، وظل مصفوت في مركزه الأخير بخمس نقاط.