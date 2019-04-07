الإمارات تفقد مقعد «تنفيذي الآسيوي» للمرة الأولى منذ 17 عاماً

المصدر: Ⅶ دبي- العوضي النمر

فقدت الإمارات مقعدها في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للمرة الأولى منذ 17 عاماً، بعد خسارة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، في الانتخابات التي أجريت أمس، في الجمعية العمومية للاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، فيما فاز بعضوية المكتب التنفيذي كل من العماني سالم الوهيبي، والعراقي عبد الخالق مسعود، واليمنى حميد الشيباني، واللبناني هشام حيدر، فيما تم اعتماد فوز الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للسنوات الأربع المقبلة بالتزكية.

حضر «الكونغرس الآسيوي»، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، فاطمة سامورا الأمين العام، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، ولم يتمكن الشيخ سلمان بن إبراهيم من الحضور لظروف وفاة والدته. وأوضح إنفانتينو موقف «فيفا» المالي خلال السنوات السابقة، وقال: تنامت عائدات «فيفا» إلى 4. 6 مليارات دولار، من 5 مليارات، وهو ما يؤكد قوة التسويق والاستقرار، رغم الأزمات المالية في العالم.

وأضاف: زادت الاحتياطات المالية من مليار دولار عام 2016، إلى 7. 2 مليار دولار اليوم، وسنعيد التفكير باستثمار هذه الاحتياطات لتطوير اللعبة، وسيكون للقارة الآسيوية نصيب يصل إلى 90 مليون دولار مستقبلاً.