«راشد بن بشر» يتألق في النادي المصري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصلت مباريات بطولة «المقاولون» لخماسيات كرة القدم في نسختها 13 والمقامة في النادي المصري دبي، وتقام برعاية الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين في دبي، حيث شهدت المباريات الأخيرة فوز فريق راشد بن بشر على فريق إيجليكوم بنتيجة 4-1 بينما تعادل فريقا بايونير مع أليكس بنتيجة 4-4.وتوجّه المهندس أحمد عبد العزيز جمعة مدير عام البطولة، بالشكر إلى الشركات والفرق المشاركة في البطولة على المستوى الرائع وتقارب المستوى ما بين الفرق، وهو ما جعل صراع الصعود إلى الدور ربع النهائي لم ينتهِ حتى الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات.

وأشاد جمعة بالعمل الكبير للجنة المنظمة ورئيس اللجنة المنظمة زامل هليل على حسن اختيار الفرق .