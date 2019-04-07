63 % من قراء « البيان »: الشارقة حسم لقب الدوري

المصدر: Ⅶ دبي - عز الدين جادالله

رجّح 63% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان خلال الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة قد حسم لقب دوري الخليج العربي للموسم الجاري؛ فيما يرى 37% عكس ذلك.

وناقشت جريدة البيان الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد مفاده «هل تعتقد أن الشارقة قد حسم لقب دوري الخليج العربي؟».

تفاصيل الاستطلاع

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 67% من المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، يرون أن الشارقة حسم لقب الدوري، في مقابل 33% يرون أن الوقت ما زال مبكرا على حسم اللقب، بينما يرى 56% في «تويتر»، أن الملك الشرقاوي حسم اللقب بالفعل في مقابل 44% يرون خلاف ذلك، فيما يرى 66% عبر «فيسبوك» أن الشارقة اقترب بالفعل من حسم اللقب لصالحه بصورة نهائية، في مقابل 34% يرون عكس ذلك.

ويتصدر الشارقة الترتيب العام لدوري الخليج العربي بـ٤٧ نقطة وبفارق ٩ نقاط عن أقرب منافسيه شباب الأهلي والعين .

صراع

من ناحيته أكد فاروق عبدالرحمن، نجم منتخبنا ونادي الوصل السابق، أن الشارقة لم يحسم لقب الدوري حسابياً إذ تتبقى سبع جولات أي ما زالت فرق المقدمة تتصارع على ٢١ نقطة وهو عدد كبير من النقاط.

وقال: لقد اقترب الشارة من حسم اللقب بنسبة ٧٠% لكن الصراع ما زال قائماً بين فرق شباب الأهلي والعين والجزيرة حسابياً وعلى الشارقة مواصلة جمع النقاط بغض النظر عن الأداء فجمع النقاط هو الأهم في تلك المرحلة. وأضاف: تنتظر الشارقة مواجهة صعبة أمام بني ياس المتطور وعلى المتصدر تجاوز تلك العقبة ؛ وخصوصاً أن السماوي فريق قوي ويقدم مستويات طيبة وعبوره لن يكون سهلاً ومهمة الشارقة لن تكون مفروشة بالورود.