العين يسعى إلى إنقاذ موسمه خارجياً

المصدر: Ⅶ العين- طلحة عبدالله

بعد خروجه من المنافسة على جميع البطولات المحلية تقريباً، يبحث العين عن إنقاذ موسمه خارجياً بمحاولة تعزيز حظوظه في تجاوز مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عندما يلتقي الدحيل غداً لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة، فيما تبدو المهمة صعبة بالنسبة للفريق البنفسجي الذي تراجع مستواه بصورة لافتة خلال الفترة الأخيرة ما جعله يفقد الفرصة في المنافسة على جميع الألقاب بداية من كأس زايد للأندية العربية الأبطال، ومروراً بكأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأخيراً دوري الخليج العربي بعد أن تراجع إلى المركز الثالث برصيد 38 نقطة، واتسع فارق النقاط بينه والمتصدر إلى 9 نقاط وهو ما يجعله يحتاج إلى معجزة للعودة إلى المنافسة.

وأدى الفريق البنفسجي تدريبه الأخير على ملعبه باستاد خليفة بن زايد مساء أمس قبل أن يغادر على متن طائرة خاصة لمواجهة منافسه غداً، فيما ينتظر أن يؤدي تدريبه الرئيس مساء اليوم على ملعب المباراة، ويحتل العين المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط بعد خسارته بالجولة الأولى على ملعبه أمام الهلال السعودي بهدف نظيف لأول مرة في تاريخه، قبل أن يعود بتعادل ثمين من مضيفه الاستقلال الإيراني بالجولة الثانية، ولا بديل أمامه سوى الفوز في لقاء الغد للبقاء في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للمرحلة التالية من المسابقة القارية، فيما تدخله نتيجة التعادل في نفق حسابات معقدة ويصبح مصيره مرهوناً بنتائج الآخرين.

وكان العين تلقى خسارة ثقيلة أمام مضيفه الجزيرة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، الأربعاء الماضي في الجولة 19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم وهو الأمر الذي أحزن قاعدته الجماهيرية العريضة، فيما يعانى الفريق من ظروف معقدة بسبب الإصابات والغيابات .