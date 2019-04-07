محمد فوزي: مكاسب عدة للجزيــرة في الجولة 19

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد محسن

أكد محمد فوزي مدافع الجزيرة، أن لقب الدوري ما زال في الملعب ولم يحسم بعد، مشيراً إلى أن المفاجآت ما زالت مستمرة.

وعن فرص منافسة الجزيرة على اللقب قال: لم نعلن أننا منافسون على الدوري سواء بالقرب أو البعد، وما نسعى إليه هو تحقيق الأهداف الموضوعة من قبل الإدارة والجهاز الفني منذ انطلاقة الموسم، وهي تطور الأداء وتحقيق أفضل النتائج، ومشيراً إلى أنهم يلعبون من دون ضغط، وأنهم بصفتهم لاعبين لديهم مهام محدده في الملعب، وهي تقديم أفضل أداء ونتيجة، وتحسين مركز الفريق في قائمة الترتيب.

اللاعبون الشباب

وأوضح محمد فوزي أن نتائج فريقه جيدة من حيث مشاركة اللاعبين الشباب، رغم صغر أعمارهم، وقال: اكتسابهم دقائق لعب سيكسبهم المزيد من الخبرات، ويصبحون مؤهلين بشكل جيد لخوض المشاركات المحلية والقارية، إضافة إلى توفير البدائل أمام الجهاز الفني.

وأوضح محمد فوزي أن الفوز على العين مهم، خصوصاً أنه منافس قوي، وله إيجابيات عديدة سواء على المستوى النفسي للفريق أو من حيث اكتساب ثلاث نقاط معه.

وعن مواجهة اتحاد كلباء في الجولة المقبلة قال: علينا ألا ننخدع، فجميع المباريات صعبة ولا توجد مباراة سهلة، كما أن الفرق المتأخرة في قائمة الترتيب دائماً ما تشكل خطورة على الجزيرة.

ثقة

وكان فوز الجزيرة العريض على العين 5 - 1 في الجولة 19 لدوري الخليج العربي لكرة القدم أحدث ردود فعل واسعة بين الجمهور الجزراوي، معيداً الثقة للفريق بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الشارقة 2 - 3، ورسخ الفوز العريض على فريق بحجم العين احترافية «فخر أبوظبي»، وأنه ما زال موجوداً في قلب المنافسة، خصوصاً بعد تعادل الشارقة مع عجمان سلبياً في الجولة 19، ووصل رصيد الجزيرة إلى 37 نقطة بفارق نقطة عن العين 38 نقطة في قائمة الترتيب التي يتصدرها الشارقة برصيد 47 نقطة.

ولم تتوقف مكاسب الجزيرة على الجانب المعنوي، بل امتدت إلى عودة الثقة إلى بعض اللاعبين أمثال الغاني أسانتي، والبرازيلي ليوناردو، حيث سجل أسانتي هدفين، والمغربي من أصول هولندية ناصر بارزايت هدفاً، وكان الأخير قد لقي انتقادات من الجمهور الجزراوي، خصوصاً بعد الخسارة من الشارقة، لكنه عاد مرة أخرى ليثبت كفاءته، وقدرته على صناعة اللعب والتسجيل.

فورمة

وظهر «فخر أبوظبي» في فورمة عالية فكان الفريق منضبطاً، وأجاد استغلال الفرص المتاحة، ولم يجد علي مبخوت الذي سجل «هدفين»، والغاني أسانتي وناصر بارازيت، عناء في اختراق دفاع العين، والتلاعب به، وعلى صعيد الوسط فقاده اللاعب الشاب عبد الله رمضان والكاميروني سياني، وفي صناعة اللعب خلفان مبارك، كما تألق في الدفاع وقاده لاعبان من صغار السن «خليفة الحمادي، ومحمد العطاس» أمام محاولات محترفي العين كايو وماركوس بيرغ.