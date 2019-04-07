لجنة دوري المحترفين تعقد اجتماعات تنسيقية مع «الداخلية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت لجنة دوري المحترفين اجتماعات تنسيقية مع لجنة أمن الملاعب في وزارة الداخلية والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك بهدف إيجاد وسائل مبتكرة لمواد التشجيع وتوحيد الإجراءات التي يتم تطبيقها في الملاعب، تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وتم خلال الاجتماعات المذكورة، مناقشة إيجابيات وسلبيات آلية التنفيذ الحالية، والبرامج المقترحة لتطويرها مستقبلاً، وتدريب العاملين في مجال أمن الملاعب.

و أكد وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، أن اللجنة حريصة بشكل دوري على مراجعة اللوائح التنظيمية ، وجاء عقد الاجتماع مع المؤسسات الأمنية المعنية لبحث الجانب الأمني في المباريات المرتبط بالتشجيع.