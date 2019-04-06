أكاديمية النصر لكرة القدم تفتتح مركزاً للتدريب بحديقة عود المطينة

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت أكاديمية النصر لكرة القدم عن إفتتاح مركز تدريب بحديقة عود المطينة (1)، وذلك في إطار الشراكة المُثمرة بين شركة النصر لكرة القدم وبلدية دبي، والتي تم على إثرها تحويل حدائق دبي إلى مختبرات للكشف عن المواهب في كافة الأحياء السكنية.

ومن المُقرر أن تنطلق التدريبات بحديقة عود المطينة يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الرابعة وحتى السادسة مساءً اعتباراً من تاريخ 9 أبريل الحالي.

وكانت شركة الكرة قد اتبعت سياسة البحث والتنقيب عن الموهوبين في الأحياء السكنية لإمارة دبي، وذلك تسهيلاً على البراعم والناشئين وعائلاتهم من خلال توفير مراكز تدريب على أعلى مستوى وتحت قيادة مجموعة من أمهر المدربين الأكفاء.

ويُعد مركز عود المطينة هو الثالث بعد مركزي حديقة البرشاء جنوب والورقاء 3.