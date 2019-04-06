خورفكان يغرّد بصدارة الهواة

المصدر: الفجيرة: محمد فضل

استعاد خورفكان صدارة دوري الهواة من جاره العروبة وتمكن أبناء الخور من تحقيق فوز مهم خارج القواعد على الحمرية صاحب المركز الثالث بهدفين دون رد جاءا على مدار الشوطين عبر الثنائي عبد العزيز الخالدي وعادل صقر في الدقيقتين 10 و48 ليرفع أبناء الخور رصيدهم إلى 32 نقطة ويظل الحمرية بـ 29 نقطة، فيما تراجع العروبة للوصافة برصيد 30 نقطة.

وتبقت لخورفكان ثلاث جولات أمام حتا الرابع في الجولة المقبلة ومصفوت والتعاون.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت اليوم في ختام الجولة 15 استعاد دبا الحصن عافيته وتمكن من تحقيق الفوز على مصفوت بنتيجة 2/1.

سجل ثنائية الحصن البرازيلي فينيكيوس سيلفا في الدقيقيتن 3 و33 وسجل لمصفوت اكبا اكبرو (ق 88) ليصل دبا الحصن برصيده الى 25 نقطة وظل مصفوت في مركزه الأخير بخمس نقاط.

وكانت مباريات اليوم الأول قد أسفرت عن فوز العروبة على مسافي 3/1 وحتا على الذيد 2/1 والتعاون على العربي 5/2.