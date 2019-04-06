النقطة ترضي المتصدر و«البرتقالي» يتحسر

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

أرضت نقطة التعادل متصدر الترتيب العام لدوري الخليج العربي «الشارقة» بعد أن اتسع الفارق إلى 9 نقاط بينه وأقرب ملاحقيه «العين»، بينما تحسر عجمان «البرتقالي» على ضياع فرصة إلحاق أول خسارة بالمتصدر قياساً بالفرص التي أهدرها، وأكد ذلك حديث مدربي الفريقين بعد المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن الجولة 19 وانتهت بنتيجة بيضاء.

حيث أبدى عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة رضاءه التام عن النتيجة واعتبرها جيدة قياسا بالمستوى الذي قدمه فريقه، مشيراً إلى أن الطرف الثاني عجمان ظهر بشكل جيد وكان متماسكاً واتسم أداؤه بالروح القتالية.

وأكد العنبري أنه يدرك صعوبة المشوار المتبقي في دوري الخليج العربي ولا توجد أي ضمانات للنتائج مهما كان فارق الترتيب بين الفرق في الجدول، وقال إن نقطة التعادل مع عجمان تعتبر إيجابية في طريق الاستمرار في الصدارة على أمل الاستفادة من أي سلبيات حدثت في المباراة، وتوقع العنبري معالجة أي خلل في الجولات المقبلة والعودة للانتصارات سريعاً.

وأوضح العنبري أن الالتحام كان قوياً في المباراة ولم يتمن تعرض لاعبيه لإصابات تضطره لإجراء تبديلات اضطرارية، مشيراً إلى أن الإصابات شيء طبيعي ومتوقع في كرة القدم والالتحام القوي حق مشروع لأي فريق يسعى للفوز.

وامتدح العنبري فريق عجمان، معتبراً الخروج بنقطة وحيدة بمثابة تنبيه للاعبين بأن المشوار صعب وهناك 21 نقطة في الملعب والمطلوب تحقيق أفضل النتائج للمحافظة على الصدارة، وقال إن فريق عجمان قدم مستوى جيداً في معظم مباريات الدوري وحقق نتائج متميزة أمام منافسين كبار ومواجهته على ملعبه تزيد أيضاً من الصعوبات، والتعادل عموماً مقنع لفريقه.

وقال العنبري إن الدوري صعب وجميع الفرق لديها رغبة الفوز مثل فريقه، وكان يتمنى الاستفادة من تعثر العين أمام الجزيرة وتوسيع الفارق إلى 11 نقطة ولكن هذه طبيعة كرة القدم فلا يوجد فريق يفوز باستمرار في أي دوري.

وقلل العنبري من فارق الـ 9 نقاط بين فريقه وأقرب منافسيه «العين»، وقال إن الشارع الرياضي والمهتمين من المحللين والإعلام الرياضي ربما يرون في هذا الفارق مؤشراً لاقتراب الشارقة من حسم لقب الدوري، ولكن بالنسبة للمدربين الوضع مختلف والواقع يقول إن الـ 21 نقطة المتبقية في الملعب لا تعترف بالتكهنات والتوقعات وكل شيء جائز في كرة القدم.

واعترف العنبري بتراجع المستوى في بعض المباريات وخسارة نقاط مهمة أمام الفرق التي لا تنافس على الصدارة، مؤكداً تحمله كجهاز فني مسؤولية معالجة ذلك مستقبلاً.

سعادة بالمستوى

وأبدى أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه ووصفه بالأداء المنضبط طوال زمن المباراة، وقال إنه كان من الصعب الاستمرار بهذا التماسك ولكن فريقه نجح في ذلك، حيث لم يفقد التركيز في أي وقت، وقال إن فريقه كان قريباً من الحصول على الـ 3 نقاط وتحقيق الفوز بقليل من التركيز في الناحية الهجومية.

وقال إن جودة مستوى فريقه تثبتها قلة هجمات الشارقة وتفوق عجمان في الفرص التي تهيأت له أمام المرمى، مشيراً إلى أن أكثر ما كان ينقص فريقه الجرأة في الناحية الهجومية للتعامل مع الفرص بشكل مميز، موضحاً أن المدافع محمد شاكر تهيأت له فرصتان وستانلي ومامي تيام أيضاً.

وقال الرمادي إنه يحترم فريق الشارقة، مشيراً إلى أن الشارقة من أكثر الفرق انضباطاً في الملعب، ولولا ذلك لخسر المباراة، وهنأ الرمادي، مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري على أسلوبه في التعامل مع المباراة بشكل متوازن وعدم الميل للأسلوب المفتوح غير محمود النتائج، وقال إن العنبري تعامل بشكل مثالي مع المباراة ولم يندفع في أي وقت من المباراة.

مشيراً إلى أن فريقه حفظ أسلوب الشارقة عن ظهر قلب ولم يترك كبيرة أو صغيرة إلا وتعامل معها سواء في مفاتيح اللعب أو التكتيك الذي يتعامل به الشارقة، وقال إن ثلاثي فريقه عبد الله مال الله ومحمد الشحي وحسن عبد الرحمن نجحوا في الحد من خطورة لاعبي الشارقة خاصة ايغور.

إحساس

كشف أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان أنه كان لديه إحساس قبل المباراة بأن فريقه سيكون أول منافس يفوز على الشارقة في الدوري من خلال الاستعداد الذي تم للمباراة على مدار أسبوع، وأضاف بالفعل سيطرنا على اللقاء لكن لم نوفق في التسجيل.