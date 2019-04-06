«الكونغرس الآسيوي» في كوالالمبور اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

يترأس المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وفد الاتحاد المشارك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم «الكونغرس» والذي يعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم.

ويشهد الاجتماع إعلان احتفاظ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة برئاسة الاتحاد الآسيوي بالتزكية، في ولاية انتخابية جديدة تمتد حتى 2023، وتجرى الانتخابات في باقي المقاعد في أجواء هادئة شبه متفق على تفاصيلها، ومن المتوقع أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية، السويسري جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، وفاطمة سامورا الأمين العام في الاتحاد الدولي.

وقام بن غليطة فور وصوله كوالالمبور بتحركات مكثفة واتصالات مع مختف الاتحادات من مختلف مناطق القارة الآسيوية، من أجل حصد الأصوات الانتخابية، التي تضمن له تحقيق الفوز، بمقعد المكتب التنفيذي في ظل التنافس مع مرشحي غرب آسيا على 3 مقاعد من المقاعد الـ6 المخصصة لمنطقتنا في تشكيل المكتب التنفيذي القاري.

تنافس

وتشهد انتخابات المكتب التنفيذي تنافساً قوياً بين مروان بن غليطة واليمني حميد الشيباني، بعد أن أكدت التربيطات خلال الفترة الأخيرة نجاح كل من العراقي عبد الخالق مسعود، واللبناني حيدر هاشم، والعماني سالم الوهيبي من واقع الدعم الذي حظوا به من مناطق مختلفة بالقارة، بناء على علاقاتهم مع الاتحادات المختلفة وتربيطات العملية الانتخابية، إضافة إلى المرشحة الفلسطينية سوزان شلبي التي ستنال مقعدها بالتزكية.

لجنة

ويضم جدول أعمال «الكونغرس» انتخابات لاختيار 6 أعضاء في مجلس «فيفا»، 5 نواب للرئيس، 5 عضوات في المكتب التنفيذي النسائي، و9 أعضاء في المكتب التنفيذي الآسيوي، ويشرف على الانتخابات لجنة يترأسها راندال كونليف من غوام رئيساً، وتضم وليم كيا تونغ من سنغافورة نائباً للرئيس، وأندريو هانتر من هونغ كونغ، وستكون اللجنة مسؤولة على كل الجوانب المتعلقة بتنظيم وإدارة الانتخابات.

ويستعرض الاجتماع العديد من المحاور منها اعتماد محضر الاجتماع الـ28 الذي عقد في ماليزيا 31 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى تقرير الأمين العام للاتحاد الآسيوي حول الفترة الماضية، وتقارير اللجان واعتماد التقارير المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، ومقترحات الاتحادات.

حفل

أقامت سفارة الدولة بماليزيا مأدبة عشاء احتفاء ببعثة اتحاد الكرة التي تتواجد في كوالالمبور لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، شهده السفير خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا، والعميد مهندس عبد الله سعيد الطياري الملحق العسكري بالسفارة، وحضر الحفل وفد الإمارات المكون من مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعبد الله الجنيبي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بن هزام الأمين العام، وناصر بن ثعلوب مدير مكتب رئيس الاتحاد.