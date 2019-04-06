شباب الأهلي يقفز إلى وصافة الدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي - الفجيرة - محمد فضل

قفز شباب الأهلي إلى وصافة دوري الخليج العربي لكرة القدم، أمس، بفوزه على ضيفه دبا الفجيرة، 3 - 1 بملعبه في العوير، ضمن مباريات الجولة 19، واحتل شباب الأهلي الوصافة، بفارق المواجهات المباشرة عن العين، الذي تراجع إلى المركز الثالث ولكل منهما 38 نقطة، في حين تجمد رصيد دبا الفجيرة عند 8 نقاط، مستمراً في المركز الأخير.

تقدم شباب الأهلي بهدف ماورو دياز، في الدقيقة 35، وأدرك دبا الفجيرة التعادل في الدقيقة 43، برأسية يوسف الرواشدة، وعاد وليد عباس ليسجل هدف التقدم لشباب الأهلي في الدقيقة 50، وأحرز أحمد خليل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 56، من تسديدة قوية لركلة حرة مباشرة، ارتطمت بظهر المدافع وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

وألغى الحكم هدفاً لدبا سجله دا سيلفا، ق 63 بعد العودة لتقنية الفيديو، «VAR»، كما طرد أحمد إبراهيم، لاعب دبا في الدقيقة 83.

وفي رأس الخيمة عاد فريق بني ياس بثلاث نقاط ثمينة بفوزه على الإمارات 3 - 2، وسجل ثلاثية «السماوي»، أورتيغا، وكوندي من ركلة جزاء، ويوسف جابر في الدقائق 17 و 34 و 64 ولـ«الصقور» صابر خليفة، وسيلفا في الدقيقتين 44 و 45 وشهدت الدقيقة 50 طرد عبدالله موسى لاعب الإمارات.

وانتهى ديربي الفجيرة وكلباء بالتعادل 3-3 ولعبت «النيران الصديقة» دوراً مهماً في النتيجة ومنحت الفجيرة هدفين عبر مدافع كلباء يعقوب البلوشي في مرماه «ق 3»، ومدافع «النمور» حمد الحمادي «ق 66»، وسجل غبرائيل هدف الفجيرة الثالث «ق 58»، وأحرز لكلباء المجري جوجاك «ق 9»، والكولومبي تومبي «ق 20»، والبرازيلي راموس «ق 72».