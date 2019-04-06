العروبة يتصدّر «الأولى».. والحمرية يواجه خورفكان اليوم

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

تصدّر فريق العروبة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «مؤقتاً» بفوزه أمس على ضيفه مسافي 3-1، سجل الأهداف خليل نصيب «هدفين» وكاريكاري في الدقائق 5، 27، 63، فيما أحرز لمسافي عبدالله راشد «ق 30»، ووصل العروبة إلى 30 نقطة في الصدارة، في انتظار نتيجة مباراة القمة اليوم بين فريقي الحمرية «28 نقطة» وخورفكان «29 نقطة» والتي تحدد نتيجتها ترتيب فرق المقدمة، فيما يلعب مصفوت ودبا الحصن.

وواصل حتا صحوته وتغلب على الذيد 2- 1 وجاءت الأهداف الثلاثة بأقدام برازيلية وسجل لحتا جيلمار وسانتوس في الدقيقتين 48، 78 وللذيد الكسندر في الدقيقة 52، ووصل حتا إلى 28 نقطة رابعاً.

وفاز التعاون على العربي 5 - 2 وسجل للفائز التونسي محمد بن حمود هاتريك في الدقائق 36، 45، 75، وعبد الله الغافري وفهد ومبارك «ق 66 و80» وللعربي الروماني ميهاي وشهاب الحربي «ق 7 و61»، وشهدت المباراة طرد عبد الله الحمادي لاعب العربي بالبطاقة الحمراء «ق 43».