تعادل الفجيرة وكلباء بـ "النيران الصديقة"

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

بعد مباراة مثيرة ومتقلبة الأطوار طوال الـ 90 دقيقة انتهى لقاء الديربي بين الفجيرة وكلباء على وقع التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد كلباء الى 21 والفجيرة الى 14.

ولعبت النيران الصديقة دوراً مهماً في التعادل بعدما منحت فريق الفجيرة هدفين، جاء الأول عبر مدافع كلباء يعقوب البلوشي، الذي حاول أبعاد إحدى الكرات لكنه أسكنها الشباك ق 3.

وبعد مرور 6 دقائق فقط عدل المجري جوجاك النتيجة ق 9، ليضيف الكولومبي تومبي هدف كلباء الثاني ق 20.

وفي الحصة الثانية عدل البرازيلي غبرائيل النتيجة للفجيرة ق 58، ونجح الفجيرة في التقدم بالهدف الثالث الذي نتج أيضاً عبر سلاح النيران الصديقة بعد أن ارتطمت رأسية الحفيتي بساق المدافع حمد الحمادي وتحولت نحو الشباك ق 66، لكن البرازيلي راموس أعاد المباراة لنقطة التعادل بضربة رأس محكمة ق 72، لتنتهي المباراة على وقع التعادل.