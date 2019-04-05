السماوي يعقد وضع الصقور

المصدر: رأس الخيمة-علي شدهان

عقد فريق بني ياس الأول لكرة القدم، كثيراً من وضع نظيره الإمارات بعدما الحق به الهزيمة بثلاثة أهداف لهدفين في لقاء الفريقين اليوم في الملعب الخضراوي برأس الخيمة ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي.

ورفع السماوي رصيده إلى النقطة 33، متقدماً إلى المركز الخامس في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، فيما تجمد رصيد الصقور عند النقطة 12 فقط، وبات في وضع صعب جداً في ظل تواصل مسلسل الهزائم!

سجل ثلاثية السماوي، أورتيغا (ق17)، وكوندي من ركلة جزاء (ق34)، ويوسف جابر (64)، فيما سجل للصقور صابر خليفة (ق44)، وسيلفا (ق45).

وشهدت الدقيقة 50 من المباراة طرد عبدالله موسى لاعب فريق الإمارات.