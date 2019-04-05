نقاط دبا الفجيرة تضع شباب الأهلي في الوصافة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قفز شباب الأهلي إلى المركز الثاني مساء اليوم، بعد الفوز 3-1 على ضيفه دبا الفجيرة، على ملعب شباب الأهلي بالعوير، مع نهاية الجولة التاسعة عشر من دوري الخليج العربي.

واحتل شباب الأهلي الوصافة، بفارق المواجهات المباشرة عن العين الذي تراجع إلى المركز الثالث ولكل منهما 38 نقطة، في حين، تجمد رصيد دبا الفجيرة عند 8 نقاط، وما يزال في المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري.

افتتح ماورو دياز، التهديف في الدقيقة 35، من كرة وصلته من المدافع، وهيأها لنفسه، وسددها قوية من على حدود منطقة الجزاء في شباك عبد الله سلطان حارس دبا الفجيرة.

وأدرك دبا الفجيرة التعادل في الدقيقة 43، برأسية يوسف الرواشدة، بعد تمريرة عالية لعبها ياسين البخيت.

وخطف وليد عباس هدف ثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 50، بعد كرة طولية مرت وسط مدافعي دبا الفجيرة.

وعزز أحمد خليل تقدم شباب الأهلي في الدقيقة 56، بالهدف الثالث من تسديدة قوية لركلة حرة مباشرة، ارتطمت بظهر المدافع وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

وألغى الحكم هدف سجله دبا الفجيرة دا سيلفا، بعد العودة لتقنية الفيديو، والتي أكدت تسلل ياسين البخيت صاحب التمريرة في الدقيقة 63.

وطرد حكم المباراة، أحمد إبراهيم، لاعب دبا الفجيرة في الدقيقة 83، وحافظ شباب الأهلي على تقدمه وفوزه، وقلص الفارق بينه وبين الشارقة المتصدر من 11 إلى 9 نقاط.