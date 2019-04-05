الإمارات وبني ياس.. طموح متفاوت

المصدر: رأس الخيمة- البيان الرياضي - أبوظبي - أحمد عيسى

يستقبل فريق الإمارات الأول لكرة القدم، على ملعبه الخضراوي برأس الخيمة، في الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم، نظيره بني ياس، ضمن الجولة 19 من دوري الخليج العربي، في مباراة يبدو الفارق فيها شتان بين الطرفين، الصقور في المركز 13 ما قبل الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، برصيد 12 نقطة فقط، فيما السماوي يوجد في مركز مميز، هو السادس بـ 30 نقطة.

ويفتقد فريق الإمارات في مباراة اليوم إلى خدمات عدد من نجوم تشكيلته الأساسية، منهم محترفه البرازيلي كايو، ولاعبيه خالد خميس وخالد عنبر وخالد شماريخ وحارس مرماه الأساسي أحمد الشاجي، وفي المقابل، استعاد جهود لاعبيه أحمد مال الله وسبيل غازي، ويذكر أن لقاء الفريقين بالدور الأول، انتهى بالتعادل 3/‏3.

إصابات محيرة

ووصف التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات، مباراة اليوم بالصعبة، مشدداً على أن فريقه يعاني من إصابات محيرة، قد لا تكون لها علاقة بالإصابات المعروفة لدى لاعبي كرة القدم، مستدلاً على ذلك بإصابة البرازيلي كايو محترف الصقور منذ أكثر من 7 أسابيع، منوهاً بأن اللاعب خضع لمراحل علاج طبي داخل وخارج الدولة، لكن دون أن يبلغ الشفاء المطلوب.

مشيراً إلى أن غياب كايو مؤثر جداً على الصقور، بعدما قدم مستويات مميزة خلال مشاركته في مباراتين فقط، بعد التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية، وأبدى القادري ثقته العالية بمقدرة الصقور على تجاوز حاجز بني ياس اليوم، وتحقيق نتيجة إيجابية، تنعش آمال فريقه في الخروج من دائرة المركز ما قبل الأخير، داعياً لاعبيه إلى اللعب بتركيز عالٍ، واستثمار الفرص بشكل إيجابي أمام مرمى المنافس.

بني ياس جاهز

وبدوره، أكد الكرواتي كرونوسلاف مدرب بني ياس، أن موقف «الصقور» في دوري الخليج العربي، يجعل المباراة صعبة على فريقه، ذاكراً أن المنافس لن يتردد في بذل قصارى جهده بالقتال في أرضية الملعب حتى يحقق الفوز بالنقاط الثلاث، بهدف الابتعاد عن المنطقة الخطرة.

وأضاف: نحن في قمة الجاهزية للمباراة، رغم وجود بعض الإصابات، ولدي قناعة كبيرة بأن الفريق سيجتهد حتى يحقق الفوز، وأشار كرونوسلاف إلى الأوضاع الجيدة التي يعيشها السماوي.

مشيراً إلى أن الفوز الأخير على عجمان، رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين، مؤكداً أن الأجواء إيجابية جداً في النادي، ومحفزة لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط، وقال: المطلوب من اللاعبين التركيز في الملعب واحترام المنافس، حتى نعود بالنقاط الثلاث من رأس الخيمة.