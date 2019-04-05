شباب الأهلي ودبا.. الوصافة وصراع الهبوط

المصدر: دبي - إيهاب زهدي - الفجيرة ـ محمد فضل

يتقابل فريق شباب الأهلي مع ضيفه فريق دبا الفجيرة في الخامسة و50 دقيقة من مساء اليوم، في الجولة 19 من دوري الخليج العربي، برغبة مشتركة في الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة أصحاب الأرض، الذين يتطلعون إلى بلوغ المركز الثاني «الوصافة» رسمياً.

حيث يدخل شباب الأهلي المباراة، ولديه 35 نقطة، يحتل بها المركز الرابع، وفي حالة فوزه، سيقفز إلى المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة مع العين، بعد خسارته في الدور الأول 1-2، وفوزه بملعبه في الدور الثاني على العين 2-0، ليكون «فرسان دبي» الضاغط الأقوى والأقرب على الشارقة المتصدر، بعد خسارة العين أول من أمس، أمام الجزيرة في الجولة نفسها.

بينما يحاول دبا، وبنشوة الفوز على النصر في الجولة الماضية، للعودة من دبي بنتيجة إيجابية، أقلها التعادل، إن لم يكن الفوز، لتحسين الوضعية الصعبة التي عليها في لائحة الترتيب.

حيث يحتل المركز الرابع عشر الأخير، برصيد 8 نقاط فقط، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والهروب من شبح الهبوط، بتحقيق أفضل النتائج في الجولات المتبقية من عمر البطولة والبقاء مع الكبار.

مباراة صعبة

ويدرك الجهاز الفني لشباب الأهلي، أن الأمر ليس بالسهل اليوم، في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه دبا الفجيرة في الدوري، إلى جانب أنه سبق لدبا الفوز على شباب الأهلي هذا الموسم بهدف دون مقابل، عندما التقى الفريقان في كأس الخليج العربي، الذي توج «فرسان دبي» بلقبه، أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب الفريق، على صعوبة مباراة اليوم.

وقال: تنتظرنا مهمة ليست بالسهلة، لأن المنافس يتشبث بالأمل، ويحتاج إلى الفوز بشدة، والدليل فوزه على فريق كبير مثل النصر في الجولة الماضية، هو الأمر الذي يزيد من صعوبة اللقاء، ويجعلنا مطالبين بالتركيز أكثر في هذه المرحلة الحساسة من البطولة، خاصة أن الفريقين تبادلا الفوز، وبنفس النتيجة 1-0، في المواجهتين اللتين جمعت بينهما هذا الموسم.

منافس جيد

وأضاف أروابارينا: دبا الفجيرة فريق جيد، يملك لاعبين مميزين، خاصة في خط الوسط، وشهد أداؤه تحسناً كبيراً في الفترة السابقة.

ومن جانبنا في شباب الأهلي، لدينا ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين على إنجاز المهمة، وأنا لا أشغل نفسي كثيراً بالمستقبل، وتركيزنا في الفترة الحالية منصب على المباريات المقبلة، والسعي للفوز بها، وحصد مزيد من النقاط، والاستمرار في العمل لتحقيق الأهداف المرسومة في البطولتين اللتين ينافس عليهما.

تطلعات دبا

وفي المقابل، يحاول الجهاز الفني لدبا الفجيرة، استغلال الحالة المعنوية العالية لدى اللاعبين، بعد الفوز المهم الذي تحقق في الجولة الماضية على النصر، وتقديم مباراة قوية أمام شباب الأهلي اليوم، تعزز الرصيد، وتمنح الفريق دفعة معنوية جديدة للأمام، تحقق هدف البقاء مع الكبار.

ولكن هناك شكوك حول مشاركة المغربي إدريس فتوحي، الذي بدأ في التعافي من الإصابة التي تعرض لها قبل شهر من الآن، وستحدد جاهزية اللاعب البدنية مدى مشاركته في المباراة.

معرفة المنافس

وأكد محمد الخديم مدرب دبا، أن فريقه طوى صفحة الفوز على النصر، وبات يفكر في المواجهة الصعبة مع شباب الأهلي على أرضه وبين جماهيره، والمنتشي بالفوز بكأس الخليج العربي، وبلوغه نهائي كأس رئيس الدولة، كما أنه يسعى للقفز نحو القمة والمنافسة.

مشيراً إلى أن الفريق المضيف يمتلك لاعبين مميزين، ولديهم خبرات كبيرة، ومعظمهم يلعبون في المنتخبات الوطنية، لكن الخديم في النفس الوقت، أشار إلى أنه على علم ودراية تامة بقوة شباب الأهلي، وكذلك طريقة لعبه، وينتظر ردة فعل قوية من قبل لاعبيه، تكون بمثابة امتداد للعرض الجيد والنتيجة الإيجابية الأخيرة التي حققوها على العميد.

وقال الخديم: يجب أن تكون شخصية الفريق حاضرة، بعد أن قمنا بتصحيح الأخطاء في المباراة الماضية، وسنحاول اتباع سياسة الهجوم منذ البداية، مع عدم إغفال الجانب الدفاعي، وكذلك التركيز على منطقة المناورة، وكل ما أتمناه العودة من دبي بنتيجة إيجابية.

فيكيو: رغبة الفوز المشتركة تزيد من صعوبة اللقاء

أشار الأرجنتيني ايمليانو فيكيو لاعب شباب الأهلي، إلى أن مباراة فريقه ودبا الفجيرة، في الجولة التاسعة عشرة من دوري الخليج العربي، ستكون صعبة على الفريقين، في ظل رغبة كل منهما على تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها.

وقال: مثل هذه المواجهات دائماً ما تكون صعبة، وتحتاج إلى جهد مضاعف، لتحقيق النتيجة المطلوبة، لأن المباراة تجمع فريقين، لدى كل منهما أهدافه الخاصة، فشباب الأهلي يسعى للتقدم في ترتيب المسابقة، ودبا الفجيرة يعمل جاهداً للهروب من المنطقة الخطرة، ولذا، نحن نتوقع أن تكون المنافسة قوية خلال المباراة.

وأضاف فيكيو: في هذا الموسم لدينا أهداف يجب علينا أن نقاتل من أجل تحقيقها، ومن جانبنا كلاعبين، لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا وفي الجهاز الفني.دبي - البيان الرياضي

حبوش: القتال في الملعب يقودنا لنتيجة إيجابية

أكد أحمد حبوش لاعب دبا الفجيرة، صعوبة مهمة الفريق اليوم، وهو يواجه فريقاً مثل شباب الأهلي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، وأعلن عن نفسه بطلاً لكأس الخليج العربي، كما تأهل للمباراة النهائية على كأس رئيس الدولة، وفي نفس الوقت، يسعى للتقدم في المنافسة ببطولة الدوري، واحتلال موقع متقدم، يضمن له اللعب في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بخلاف أنه يضم عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين، سواء المواطنين ومنهم في صفوف المنتخب الوطني، أو اللاعبين المحترفين الأجانب.

وقال حبوش: سنقاتل في ملعب المنافس، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وقد تعاهدنا جميعاً كلاعبين على ذلك، وندرك تماماً، مدى صعوبة المهمة التي تنتظرنا، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق، كما كان الحال في اللقاء السابق أمام النصر.دبي - البيان الرياضي