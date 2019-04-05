عجمان يفرمل انطلاقة قطار الشارقة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، أبوظبي - أحمد عيسى

نجح فريق عجمان في فرملة انطلاقة قطار الشارقة «متصدر الدوري»، وظفر بنقطة ثمينة بالتعادل السلبي معه أمس، ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ووصل «البرتقالي» إلى النقطة 24 مشاركاً الظفرة في المركز السابع، فيما وصل «الملك» إلى النقطة 47، ووصل الفارق بينه وبين أقرب مطارديه، وهو العين صاحب المركز الثاني إلى 8 نقاط.

حضر المباراة جمهور كبير من نادي الشارقة امتلأت به المدرجات المخصصة للفريق الضيف، وشهد الشوط الأول أداءً عنيفاً، واضطر الحكم أحمد خلفان إلى إشهار البطاقة الصفراء أكثر من مرة، وانحصر اللعب معظم فترات الشوط في التحضير في وسط الملعب مع الاعتماد على المرتدات التي تصدى لها حارسا الفريقين «الشقيقان» عادل وعلي الحوسني، وأظهر عجمان ندية واضحة أمام المتصدر الشارقة، وكان الأخطر في المرتدات بفضل سرعة المحترف السنغالي مامي تيام.

لم يختلف الشوط الثاني في بدايته عن سابقه، وتهيأت فرصتان لعجمان عبر تيام والنيجيري ستانلي تصدى لهما الحارس علي الحوسني، وعلى الرغم من التبديلات التي أجراها مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري منتصف الشوط الثاني، فإن النتيجة ظلت على حالها.

وتهيأت فرصة وحيدة للشارقة للتسجيل عبر المحترف ويلتون، ولكنها ضاعت خارج المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وفي المباراة الثانية، تعادل الظفرة وضيفه الوحدة 1-1 بعد مباراة قوية من الطرفين باستاد حمدان بن زايد آل نهيان، شهدت الكثير من التحدي والإثارة والهجمات المتبادلة والفرص الضائعة مع بعض الاحتكاكات الخشنة بين اللاعبين في الجزء الأخير من زمن اللقاء.

تقدم «أصحاب السعادة» مبكراً عن طريق يحي الغساني في الدقيقة 14، وأدرك صاحب الأرض التعادل بهدف رائع أحرزه سهيل المنصوري في الدقيقة 32، وبالنتيجة رفع الظفرة رصيده إلى 24 نقطة والوحدة إلى 31 نقطة.



