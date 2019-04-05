«نحس» ركلات الجزاء يطارد نيغريدو

المصدر: دبي - عدنان الغربي

نجح الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم النصر في تسجيل «هاتريك» بشباك الوصل في المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، لحساب الجولة 19 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وقيادة فريقه للفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكنه فشل في الوقت نفسه في تحويل ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة 14 بعد أن نجح حارس المرمى حميد عبدالله في صدها.

نيغريدو ورغم تألقه مع فريقه بتسجيل 15 هدفاً من 16 جولة وإعادته النصر لسباق الهدافين منذ فترة طويلة إلا أن «النحس» ظل يطارده في تسديد ركلات الجزاء، حيث أهدر 4 ركلات منذ انضمامه للفريق في سبتمبر الماضي.

وأهدر المهاجم الإسباني أول ركلة في الجولة الثالثة للدوري أمام العين عندما خسر فريقه بثلاثية نظيفة، ثم أضاع ركلة ثانية في المباراة الفاصلة أمام باختاكور الأوزبكي لحساب الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، والتي تسببت في وداع العميد للمسابقة، وفي نصف نهائي كأس الخليج العربي أضاع نيغريدو ركلة ترجيح أمام شباب الأهلي.