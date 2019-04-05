«الأبيض» يحافظ على تصنيفه 67 عالمياً

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

حافظ منتخبنا الوطني لكرة القدم على مركزه الـ 67 «عالمياً» والسادس «آسيوياً» في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الصادر عن شهر أبريل وبلغ عدد نقاطه 136، وجاء التصنيف قبل أيام من قرعة التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي تجرى 17 الجاري بمقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وحافظ المنتخب البلجيكي على المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا» برصيد 1737 نقطة، يليه المنتخب الفرنسي بـ 1734 نقطة ثم نظيره البرازيلي وجاء ثالثاً بـ1676 نقطة فيما تقدم المنتخب الإنجليزي إلى المركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 1647نقطة.

وعلى المستوى العربي، حافظ منتخب تونس على الصدارة في المركز 28 «عالمياً»، يليه المنتخب المغربي الذي هبط مركزين ليحتل المركز 45، بينما جاء المنتخب المصري في المركز 57.