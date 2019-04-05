أبو الشوارب: نتحمل مسؤولية نتائج النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

حمّل عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم نفسه وأعضاء مجلس إدارته المسؤولية كاملة «100%» بخصوص النتائج المخيبة للآمال في فترة سابقة.

مشيراً في الوقت نفسه إلى محاسبة الجهاز الفني والإداري واللاعبين عن كل تقصير في الأداء، وقال: نتحمل مسؤوليتنا كاملة من الناحية الإدارية، ودورنا توفير الدعم والظروف الملائمة للعمل وسبل النجاح وهو ما نقوم به، ولكن اللاعبين يتحمّلون من 70 إلى 80% من سوء النتائج ونجاح الإدارة والمدرب بيدهم.

جاءت تصريحات عبد الرحمن أبو الشوارب في حوار مع قناة دبي الرياضية قبل «الديربي الباسم» الذي فاز فيه النصر على الوصل أول من أمس 4 - 2 في الجولة 19 لدوري الخليج العربي، وهو الفوز الذي أعاد السعادة لجماهير النصر، وخاصة وأنه الانتصار الأول للفريق في استاد آل مكتوم، وتناول أبو الشوارب في تصريحاته عدداً من الأمور المهمة التي تتعلق بفريق الكرة .

وأكد أن تعيين البرازيلي كايو زاناردي مدرباً للفريق الأول كان لمعرفته بأجواء الفريق وقدرات اللاعبين بشكل جيد وهو ما يساعده على التأقلم سريعاً معهم، وقال: تم الاتفاق مع زاناردي المدير الفني للأكاديمية لتدريب النصر بدلاً من الإسباني بينات سان خوسيه باعتباره الأقرب للاعبين وبهدف تهيئة الفريق للموسم المقبل.

جهود

وأضاف: بعد استلامنا الفريق وجدنا مجموعة من اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي مع الإدارة السابقة التي بذلت بدورها جهوداً كبيرة لتجهيز الفريق وكان هدفهم النجاح والتطوير ولكن الحظ لم يحالفهم، لا يوجد أحد في نادي النصر يعمل ليفشل، وعندما جاء بينات كان علينا منحه فرصة لترجمة رؤيته وفكرته، وأعتقد أنه في أي نادٍ الأجانب لهم دور كبير في الفريق ونحن في النصر لم نوفق في ذلك، في المقابل الأسماء الموجودة في النصر من اللاعبين المواطنين جيدة ومن الأفضل في الدولة وبإمكانهم تقديم الإضافة المطلوبة، اليد وحدها لا تصفق وهم يحتاجون إلى دعم من اللاعبين الأجانب وهي حلقة افتقدناها، والمدرب يتحمل جانباً من المسؤولية في اختيارهم لأنه شارك اللجنة الفنية.

وتابع: كل الإدارات السابقة التي تعاقبت على النصر همّها الوحيد وهمنا نحن هو النجاح، لا يوجد شخص يتمنى الفشل، ولكن مثلما قلت لم نوفق في اختيار الأجانب، والمدرب سيرته الذاتية جيدة ولكن لم يحالفه التوفيق.

الانضباط

ونفى أبو الشوارب عدم قدرة إدارته على فـرض الانضباط في الفريق بعد واقعة التشابك بالأيدي بين لاعبين اثنين عقب إحدى المباريات الودية في الفترة الأخيرة.

وقال: فرض الانضباط أولوية بالنسبة لي بحكم تكويني العسكري، وهي رقم 1 في نادي النصر ولا نرضى بأي تهاون سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني أو الإداري أو أي شخص آخر، الضبط والربط سر نجاح أي إدارة، وفيما يتعلّق بواقعة اللاعبين، حدث ذلك عقب المباراة الودية بسبب رغبة كل طرف في بذل أقصى ما عنده من جهود، الاختلاف كان حول شد حيلك وما شابه ذلك ولم يكن لسبب آخر، وقد تحدثت معهم بوجود إداري الفريق، وأكدوا أنه لا يوجد بينهما أي خلاف وأن ما حدث كان بسبب الحماس الزائد.

وأشار أبو الشوارب إلى أن اللاعبين يتقاضون أكثر بكثير مما يبذلون على أرضية الملعب، وأن هذه المشكلة لا تقتصر على نادي النصر بل في كل أندية الدولة وفي رياضة الإمارات بشكل عام، مشيراً إلى أن العميد ملتزم بتطبيق سقف الرواتب وأن العقود الجديدة التي تم إبرامها أخذت هذا الجانب بعين الاعتبار حتى في عقود اللاعبين الأجانب.

مشيراً إلى أن العقوبات المالية على اللاعبين مطبقة في نادي النصر ولكن تحتاج إلى تعديلات لأنها ضعيفة مقارنة بالرواتب التي يحصلون عليها، وقال: إذا كان اللاعب يتقاضى 200 أو 250 ألف درهم وعقوبته 2000 أو 3000، فهي ليست مؤثرة ويجب تعديلها حتى تكون مناسبة للعقد لأن اللاعب في النهاية موظف في النادي وعلينا معاملته مثل أي موظف في أي إدارة حكومية أو مؤسسة.

وعن عدم ظهور النصر بالمستوى المتوقع منذ بداية الموسم، أضاف أبو الشوارب: الإدارة السابقة قامت بتعاقدات كبيرة على مستوى اللاعبين الأجانب والمواطنين وتم توفير كل الظروف الإيجابية وكان التوقع أن الفريق سيذهب بعيداً في الدوري ولكن اللاعبين أنفسهم لم يقدموا المطلوب منهم.

دور الجمهور

شدد عبد الرحمن أبو الشوارب على أهمية دور الجمهور في نجاح أي نادٍ لأنه سر النجاح، وقال: أفتخر بجمهور نادي النصر الذي تحمل نتائج الفريق وأدعوه لمزيد تحملنا قليلاً، وأنا متفائل باستعادة الفريق لأمجاده.