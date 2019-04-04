عجمان والشارقة.. الصدارة وإثبات الذات

المصدر: Ⅶ عجمان - ياسر قاسم، والشارقة - عماد الدين إبراهيم

يحلّ الشارقة متصدر الترتيب والمرشح الأقرب للقب دوري الخليج العربي، ضيفاً على عجمان في الثامنة والنصف من مساء اليوم باستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة 19، وهي مواجهة صعبة لصاحب الأرض الذي توقف رصيده عند النقطة 23 منذ الجولة 16، تضعه في المرتبة التاسعة، مع خسارته آخر مباراتين، أمام الجزيرة وبني ياس، وبالتالي سيدخل البرتقالي المواجهة من أجل إثبات الذات وحصد النقاط الثلاث وتحسين موقعه.

وفي المقابل لا تقل المهمة صعوبة على الشارقة أيضاً صاحب الـ 46 نقطة، لكونها أهم مباريات الحسم المبكر للقب، لا سيما ومواجهة الفريقين في الدور الأول على ملعب الشارقة انتهت بالتعادل السلبي، وجاءت استعدادات عجمان للمباراة بتركيز عالٍ ومعالجة الأخطاء التي حدثت في آخر مباراة أمام بني ياس، ولا تبدو أي غيابات مؤثرة في الفريق باستثناء حسن زهران بداعي الإيقاف بالبطاقة الحمراء، بينما اطمأن الجهاز الفني على سلامة المحترف المغربي عادل هرماش الذي كان يشعر بإصابة خفيفة لن تمنعه من المشاركة.

مباراة مهمة

وأكد مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أهمية المباراة للفريقين وجاهزية فريقه، وقال إن فريقه اعتاد الظهور بشكل جيد أمام الفرق الكبيرة بما فيها المتصدر.

وأوضح الرمادي أن نتيجة المباراة تتأرجح ما بين اقتراب حسم اللقب في حال فوز الشارقة أو اشتعال المنافسة في فوز عجمان، وأعرب عن أمنيته باشتعال المنافسة، وأكد أن فريقه سيقاتل اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تخدم صالحه أولاً، مشيراً إلى تقديره واحترامه الكاملين للمنافس الشرقاوي، ومدربه الوطني عبدالعزيز العنبري الذي تربطه به علاقة ودّ وصداقة منذ سنوات طويلة، وجدد أمنياته بأن تبقى المنافسة على اللقب حتى الأمتار الأخيرة، من أجل حلاوة كرة القدم.

وقال مدرب عجمان إن الضغوط متساوية على الفريقين، وإنه يدرك الآمال العريضة لجماهير الشارقة على فريقها وهو يسعى لتحقيق لقب الدوري بعد أكثر من 20 عاماً، ولكن هذا لا يمنع سعي فريقه الجاد لتحقيق أفضل نتيجة في مباراة اليوم، وأكد أن عجمان من خلال التجارب وليس التصريحات استطاع تقديم مستوى وتحقيق نتائج جيدة أمام منافسين كبار لا يقل مستواهم عن الشارقة، مؤكداً ثقته بلاعبيه لتقديم مستوى مميز.

تحضيرات الشارقة

وعلى الطرف الآخر، واصل فريق الشارقة تحضيراته لمواجهة اليوم بعد مباراته أمام فريق الجزيرة في الجولة الماضية بلا توقف وعمل الجهاز الفني بقيادة عبدالعزيز العنبري على معالجة السلبيات التي صاحبت أداء الفريق في تلك المواجهة، خاصة في خط الظهر ولضمان عدم تكرارها في مواجهة اليوم التي يتطلع فيها إلى مواصلة انتصاراته وتربعه على صدرة الترتيب العام، وأكد العنبري أن المواجهة لن تكون سهلة أمام فريق له تطلعاته في دوري الخليج العربي ومنافس عنيد، وأضاف: «تحضيراتنا جيدة ونعلم جميعاً صعوبة المباراة نظراً المستوى الجيد الذي يقدمه عجمان مع المدرب القدير أيمن الرمادي، حيث ظل الفريق يقدم مستويات متطورة منذ بداية الموسم بشهادة الجميع»، وتابع العنبري: «في الدور الأول واجهنا صعوبة أمام عجمان وخرجنا بالتعادل، وبلا شك اللعب على ملعبهم أصعب، تركيزنا كبير على المباراة وأتمنى التوفيق لفريقي».

وعن الغيابات في صفوف فريقه قال: «يغيب عنا الأوزبكي شوكوروف للإصابة ولا نعاني من أي غيابات أخرى والجميع جاهز للقاء».

مفاتيح اللعب

وأجاب العنبري عن سؤال حول الصعوبات التي يواجهها مفاتيح اللعب في الفريق إيغور كورنادو وريان منديز أمام الفرق المتكتلة دفاعياً، فقال: «اللعب بأسلوب دفاعي يصعب من مهمة الفريق المنافس ونواجه صعوبة من الفرق المتكتلة، عجمان مطالب أيضاً بتحقيق نتيجة إيجابية ولابد أن نلعب بحذر»، وتابع: «عجمان يلعب كرة جميلة والاستقرار الفني مع المدرب أيمن الرمادي ساهم في تطور مستوى الفريق، ولذلك المهمة لن تكون سهلة وتركيزنا عالٍ للمباراة».

ضغوط الصدارة

وأشار المدرب إلى الضغوط الكبيرة على اللاعبين نسبة لوضع الفريق في صدارة الترتيب ومنافسته على اللقب، وقال: «الضغط كبير بعد كل مباراة على اللاعبين كون الفريق لم يدخل هذه الأجواء منذ فترة طويلة، نحتاج للهدوء واكتساب الخبرة في المنافسة، ونركز على عدم ارتكاب الأخطاء»، وختم مشدداً على ضرورة الوضع في الاعتبار الأندية الملاحقة لفريقه في جدول الترتيب وانتظارها لتعثره قائلاً: «نعلم أن الفرق المنافسة ستسعى لتقليص الفارق، ويعلم اللاعبون أنهم مطالبين بتحقيق النتائج الإيجابية لآخر مباراة في الدوري».

عمر جمعة: تحضيراتنا جيدة ومعنوياتنا مرتفعة

أكد لاعب الشارقة عمر جمعة ربيع جاهزيته وزملاءه للقاء اليوم أمام عجمان، مشيداً بالمستوى المميز الذي ظهر به زميله محمد الشحي في مباراة الجزيرة، لافتاً إلى جاهزية بدلاء الفريق متى ما تم الدفع بهم في المباريات. كما وجه اللاعب رسالة للجماهير الشرقاوية مطالباً إياها باستمرار الدعم في المباريات.

وقال: «تحضيراتنا جيدة ومعنوياتنا مرتفعة لخوض مباراة عجمان، ولا بديل عن حصد النقاط الثلاث، وعلينا أن نركز على ذلك».

وأضاف: «نحترم فريق عجمان لأنه من الفرق الممتازة في الدوري ولديهم مدرب ذو خبرة كبيرة ولاعبين يقدمون مستوى جيداً، ونعلم صعوبة اللقاء»، وشدد اللاعب على أن جميع لاعبي الشارقة في أتم الجاهزية لكل المباريات سواء اللاعبين الأساسيين أو البدلاء.

محمد سبيل: التركيز الشديد سلاحنا أمام «الملك»

أكد مدافع عجمان محمد سبيل أن مواجهة الفريق الشرقاوي المتصدر لبطولة الدوري حتى الآن، تحتاج إلى تركيز شديد منه ومن جميع زملائه بالفريق، خاصة أن الملك هو الذي لم يخسر حتى الآن، وهو ما يزيد من تركيزهم على المباراة والتعامل بجدية أكبر وتلافي بعض الأخطاء التي حدثت في المباريات السابقة.

وأكد حاجة فريقه لحصد مزيد من النقاط، بعد أن تقاربت معظم الفرق في النقاط، وقال سبيل إنهم كلاعبين لا يفكّرون في نتيجة التعادل مع الشارقة في الدور الأول وكل مباراة لها ظروفها، وأنهم يتطلعون للثلاث نقاط، خاصة أنهم يلعبون على أرضهم وبين جماهيرهم.

وقال سبيل: «جميع اللاعبين في عجمان يتحلون بروح معنوية عالية وعازمون على معالجة ما حدث في مباراتي بني ياس والجزيرة الأخيرتين»، مشيراً إلى احترامهم الكبير لفريق الشارقة.