العين يتقهقر وحلم الشارقة باللقب يكبر

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد محسن

حقق الجزيرة فوزاً عريضاً على العين 5-1 أمس على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة محتلاً المركز الثالث، بينما تجمّد رصيد «الزعيم» ثاني الترتيب عند النقطة 38، ليمنح الفرصة للشارقة المتصدر للهروب بالصدارة وتوسيع الفارق إلى 11 نقطة في حال الفوز على عجمان اليوم.

ويستهدف «الملك» لقب الدوري الموسم الحالي بكل قوة، حيث ينفرد بالقمة بكل ثقة، ويسير نحو اللقب بثبات. وفرض الجزيرة سيطرته على الشوط الأول، واستطاع أسانتي تسجيل الهدف الأول (ق 2)، وأضاف علي مبخوت الثاني بصناعة خلفان مبارك، في المقابل سجل إسماعيل أحمد الهدف الأول للزعيم (ق 42)، وقبل أن يلتقط العين أنفاسه سجل فخر أبوظبي الهدف الثالث عن طريق ناصر بارازيت (ق 45+3).

وأضاف أسانتي الهدف الرابع للجزيرة (ق 48)، ولم يردّ العين الفعل، واستسلم لمنافسه الذي أضاف الهدف الخامس بتوقيع علي مبخوت (ق 79)، الذي بدوره رفع رصيده إلى 132 هدفاً، متساوياً مع محمد عمر، في المركز الثاني كأفضل هداف تاريخي للدوري الإماراتي، خلف فهد خميس 165 هدفاً. وتذوق النصر طعم الفوز الأول تحت قيادة مدربه الإسباني بينات بالتغلب على غريمه التقليدي الوصل في «ديربي» دبي 4-2 أمس على استاد آل مكتوم، وقلب العميد الطاولة على الإمبراطور، وحوّل تأخره إلى فوز بالأربعة.

أحرز أهداف النصر: نيغريدو «هاتريك» «53، 76، 90»، وجاسم يعقوب هدفاً «83»، بينما سجل هدفي الوصل كايو «7، 61»، وأهدر محترف النصر نيغريدو ركلة جزاء في الدقيقة «13». ورفع النصر رصيده إلى 20 نقطة في المركز 11، بينما تجمد رصيد الوصل عند النقطة «23» محتلاً المركز السابع.

وتقام اليوم مواجهتان، فيستضيف عجمان جاره الشارقة (20:30)، ويواجه الظفرة الوحدة (18:00). وتستكمل الجولة 19 غداً بـ3 مواجهات، تجمع الأولى الإمارات ببني ياس، ويستضيف في الثانية شباب الأهلي دبا الفجيرة، بينما يحل في الثالثة اتحاد كلباء ضيفاً على الفجيرة.