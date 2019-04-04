النصر يقلب الطاولة على الوصل

المصدر: Ⅶ دبي- عزالين جاد الله

حقق فريق النصر فوزاً ثميناً بنتيجة 4-2 على غريمه التقليدي الوصل في «ديربي» دبي الذي جمع الفريقين أمس على استاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن منافسات الجولة 19 لدوري الخليج العربي، وسط حضور جماهيري لم يتجاوز 3348 متفرجاً، وقلب العميد الطاولة على الإمبراطور وحول تأخره إلى فوز بالأربعة.

أحرز أهداف النصر: نيجريدو «هاتريك» «53، 76، 90»، وجاسم يعقوب هدفاً «83»، بينما سجل هدفي الوصل كايو «7، 61»، وأهدر محترف النصر نيجريدو ركلة جزاء في الدقيقة «13». وبالنتيجة يرفع النصر رصيده إلى 20 نقطة في المركز 11، بينما تجمد رصيد الوصل عند النقطة «23» محتلاً المركز السابع.

تشكيلة الوصل

وخاض الوصل المواجهة بتشكيلة ضمت أجنبين اثنين وهما البرازيلي كايو كانيدو ومواطنه فينسيوس ليما حيث غاب الثنائي البرازيلي فابيو دي ليما ورونالدو مينديز للإصابة ويواصل الأخير برنامجه التأهيلي تمهيداً لقرب عودته للمستطيل الأخضر، بينما تعرض ليما لإصابة طفيفة في لقاء «الإمبراطور» بنظيره الظفرة في الجولة الماضية وفضل الجهاز الفني إراحة اللاعب، ودفع الروماني ريجيكامب المدير الفني للفهود بجورج دووينج وعلي صالح كبديلين مناسبين لليما ومينديز، في المقابل شهدت تشكيلة النصر استمرار غياب ثنائي دفاع العميد محمد عايض وخليفة مبارك لأسباب صحية، فيما استعاد جهود المدافع مبارك سعيد الذي أنهى عقوبة الإيقاف، وقاد البرازيلي كايو زاناردي فريق النصر بعد قرار إدارة النادي إقالة المدرب الاسباني بينات سان خوسيه رسميا بسبب النتائج السلبية للفريق.

هدف مبكر

وابتسم الحظ لفريق الوصل بهدف مبكر من ركلة جزاء قام على تنفيذها كايو كانيدو، ليتقدم في الدقيقة السابعة على مضيفه النصر، وكاد أصحاب الأرض أن يعادلوا النتيجة عندما احتسبت لصالحهم ركلة جزاء لكن محترف النصر الاسباني الفارو نيجريدو الذي قام على تنفيذ الضربة لكنه سددها سهلة في يد حارس الوصل حميد عبد الله ليضيع على فريقه فرصة التعادل «13».

ومع انطلاقة الشوط الثاني، عمد المدافع سالم العزيزي لاعب الوصل إلى عرقلة البديل جاسم يعقوب ليشهر حكم المباراة عمار الجنيبي البطاقة الحمراء في وجه العزيزي بعد الرجوع لتقنية الفيديو «51»، ليكمل الوصل المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة «53» كان النصر على موعد مع إدراك التعادل عن طريق نيجريدو من متابعة جميلة لكرة مرتدة من حارس الوصل ليقنص منها هدفاً محرزاً التعادل للعميد، وما تكاد تمضي 8 دقائق على هدف التعادل لأصحاب الأرض حتى نجح مهاجم الوصل كايو في إضافة الهدف الثاني لفريقه من انفراد صريح «61»، بينما عادل نيجريدو النتيجة للنصر في الدقيقة «76»، وأحرز جاسم يعقوب الهدف الثالث «83»، وفي الوقت بدل الضائع أضاف نيجريدو الهدف الرابع للعميد لينتهي اللقاء بفوز النصر 4-2.