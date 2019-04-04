شباب الأهلي بطلاً لدوري تحت 14 سنة

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

فاز فريق تحت 14 سنة (A)، لنادي شباب الأهلي، ببطولة الدوري لكرة القدم للموسم الحالي، قبل نهاية المسابقة بجولتين، بعد فوزه على اتحاد كلباء 3/‏صفر، ليكون اللقب الثاني للأكاديمية هذا الموسم. نجح الفريق في تحقيق اللقب مبكراً، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل مباراة واحدة، وخسر مباراتين، تحت قيادة المدرب صلاح مرهون، وتعتبر هذه البطولة، هي الخامسة له في مسيرته مع أكاديمية النادي. فيما يضم الجهاز الإداري والفني للفريق، صلاح عبد الله مشرف إداري القطاع، سعيد الحارثي إداري الفريق، محمد مال الله مساعد مدرب الفريق، داوود صالح مدرب الحراس، ياسر عز الدين اختصاصي العلاج للفريق، محمد ياسين عامل المهمات للفريق.

أما قائمة اللاعبين، تضم تركي سيف، خالد محمد، علي الصفار، عبد الله علي، عيسى حسن، سعيد البدواوي، مايد حسن، عبد الله سعيد، حامد محمد، عبد الله حسن، سعيد محمد، محمد عبيد، محمد علي، عبد العزيز صالح، حسن علي، محمد حامد، ناصر جمعة، وحيد علي، جاسم جمعة، زايد أحمد، غيث بدر، زايد جاسم، ماجد المهيري، محمد جوهر، حمد عارف، حمد محمد، حمد حميد، حسن محمد، راشد عزير، وخليفة الأنصاري.