المرزوقي: انتظروا مواهب واعدة لقضاة الملاعب

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

كشف صالح المرزوقي، الحكم الدولي السابق والمدير الفني الجديد لقطاع حكام المراحل السنية، في أول تصريح له بعد توليه مهمته، عن وجود عدد من المواهب الواعدة في مجال التحكيم التي ستكون مفاجأة للمتابعين خلال السنوات المقبلة، وقال: «لا أبالغ إن قلت إن لدينا مواهب نأمل لها أن تصل إلى مكانة رموزنا، علي بوجسيم وسالم سعيد وعلي حمد، وتلك العناصر الشابة التي نعمل على تأهيلها وتجهيزها لتولي المهمة خلال الفترات المقبلة».

وأوضح المرزوقي أن هناك عملاً دؤوباً في قطاع المراحل السنية لقضاة الملاعب، من أجل إعداد مواهب واعدة تفيد التحكيم وكرة الإمارات خلال السنوات المقبلة، حيث تم تقسيم حكام المراحل إلى 3 فئات، من أجل تنظيم البرامج التدريبية التي تساعدهم على تطور مستواهم، ولكي يكون هناك تفاهم وتقارب بين مختلف الأجيال، وتنظيم تدريبات فنية وبدنية شبه يومية تساعدهم على التطور والتميز، بإشراف نخبة من الحكام السابقين الذين يملكون الخبرة والدراية الكافية للتعامل مع تلك النوعية من المواهب المستقبلية.

مواهب

وأكد صالح المرزوقي أن «اتحاد الكرة ولجنة الحكام يوليان التحكيم اهتماماً كبيراً، ولعل الجميع يلاحظ التطور السائد في قطاع المراحل، إذ قاد الدولي الأسبق محمد الجنيبي العمل في المواسم الماضية، وأرسى قواعد راسخة للعمل، وخلال الموسم الحالي بدأت الإشراف على هذا القطاع الحيوي بمعاونة زملائي سلطان ساحوه وعبد الواحد خاطر، وكان التحدي الكبير لنا يتمثل في زيادة عدد الحكام، واستقطبنا العديد من المواهب من مختلف مدن الدولة، وآخرهم 28 حكماً من الفجيرة، و21 حكماً من مختلف المدن، وكلهم من الخريجين الذين سيكون لهم مستقبل باهر خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى وضع خطة فنية بتحديث التدريبات لتتواكب مع متطلبات الاتحاد الآسيوي، بحيث لا يجد الحكم أي فارق بين التدريب المحلي والقاري، ونعمل كذلك على تنمية مهارة الحكام في اللغات، خاصة الإنجليزية».

برنامج الكتروني

وأشار المدير الفني للحكام المراحل إلى أنه تم استحداث برنامج إلكتروني يتضمن كل المعلومات عن الحكم منذ بدايته مع التحكيم، ويتضمن حالته الصحية وجميع المباريات التي أُسندت إليه، من أجل تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن التحكيم، تسهم في تعزيز التقييم والترقي.

دعم

ويطالب صالح المرزوقي الأندية بمد يد العون والمساندة إلى الكوادر التحكمية الجديدة، وتشجيعها على التطور والتميز، خاصة أن تلك الكوادر لا تزال في بداية مراحل التكوين، وتشجيعها واجب، ونعمل جاهدين على تطوير مستواهم بشكل دائم، حتى تكون لدينا قاعدة قوية، ونحن في تحدٍّ مع أنفسنا لتقديم 5 حكام متميزين، كل موسم إلى الدرجة الأولى، وهذا أمر ليس

اختيار

اختار الاتحاد الآسيوي الحكم الدولي الأسبق، صالح المرزوقي، ليكون من ضمن الكوادر التحكيمية الآسيوية، التي تنتقي حكام النخبة في القارة الصفراء من الحكام الحاليين، ليكون رابع قيادي إماراتي يتولى تلك المهمة.