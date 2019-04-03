الجزيرة يقسو على العين بالخمسة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

حقق الجزيرة فوزاً عريضاً على العين 5/1 اليوم على استاد محمد بن زايد للجولة 19 لدوري الخليج العربي، ورفع "فخر ابوظبي" رصيده إلى 37 نقطة محتلاً المركز الثالث، وتجمد رصيد "الزعيم" عند الترتيب الثاني 38 نقطة، وذلك بصفة مؤقتة للفريقين.

وفرض الجزيرة سيطرته على الشوط الأول، واستطاع اسانتي تسجيل الهدف الأول ق2، وأضاف علي مبخوت الثاني بصناعة خلفان مبارك، في المقابل سجل إسماعيل أحمد الهدف الأول للزعيم ق42، وقبل أن يلتقط العين أنفاسه سجل فخر أبوظبي الثالث عن طريق ناصر بارازيت ق 45+3، ليعتبر الشوط الأول جزراويا خالصا من حيث السيطرة والنتيجة.

وعلى غرار تسجيل صاحب الأرض في وقت مبكر للشوط الأول، أضاف اسانتي الهدف الرابع والثاني الشخصي له ق48، ولم يقدم العين ردة فعل وترك زمام الأمور للخصم الذي عاقبه بإضافة الهدف الخامس لعلي مبخوت ق79، والذي بدوره رفع رصيده إلى 132 هدفاً، متساوياً مع محمد عمر، في المركز الثاني كأعظم هداف تاريخي للدوري الإماراتي، خلف فهد خميس 165 هدفاً،