سالمين خميس جاهز للعب مع شباب الأهلي بعد غياب 40 يوماً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

شارك سالمين خميس مدافع شباب الأهلي، في مران الفريق الأخير مساء اليوم، استعداداً للقاء دبا الفجيرة بعد غدً، في الجولة التاسعة عشر لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وجاءت مشاركة اللاعب في التدريب الأخير، ليؤكد جاهزيته للدفاع عن ألوان فريقه مجدداً، بعد غياب حوالي 40 يوماً، عن المشاركة في تدريبات الفريق، بعد تعرضه للإصابة في مباراة شباب الأهلي وعجمان، ضمن دوري الخليج العربي في فبراير الماضي.

والجدير بالذكر، أن شباب الأهلي، سيفتقد ماجد حسن لاعب الوسط، للإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه واتحاد كلباء في الجولة الماضية.