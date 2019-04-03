دورة المسؤولية المجتمعية تركز على إدارة التواصل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تواصلت أمس فعاليات محور المسؤولية المجتمعية في كرة القدم، ضمن دورة التسويق والإعلام، وركزت محاضرات اليوم الثاني من الدورة على إدارة التواصل في المؤسسات المجتمعية والخيرية وقنوات التواصل الاجتماعي أيضاً.

وكانت دورة التسويق والإعلام، قد انطلقت في شهر نوفمبر الماضي ضمن النسخة الأولى من شهادات لجنة دوري المحترفين للموسم الرياضي 2018-2019، الذي تنظمه لجنة دوري المحترفين بالشراكة مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم، والذي يهدف لتطوير مهارات متخصصي التسويق والإعلام.

قدمت محاضرات اليوم الثاني جانين روس، رئيس قسم التسويق والمجتمع في مؤسسة ليفربول الإنجليزي . وركزت المحاضرة الأولى على إدارة التواصل في المؤسسات المجتمعية والخيرية . واستعرضت روس أهداف إدارة التواصل داخل المؤسسة على الجانبين المجتمعي والتسويقي.

عرض

وقدم المشاركون في الجزء الثاني من اليوم عرضاً لأبرز ما تمت دراسته في اليوم الثاني، حيث طلب من كل مجموعة من المشاركين وضع تصور لمؤسسة مجتمعية بداية من الرسالة والقيم، تقديم مقترح لاسم وشعار المؤسسة، تقديم مقترح برنامج أو أكثر تقوم المؤسسة على تفعيله داخل المجتمع. وأنهت روس محاضرات اليوم الثاني بعرض عن كيفية الترويج للبرامج والمبادرات المجتمعية للمؤسسة بالتعاون مع الرعاة والشركاء.