إسماعيل راشد: متفائلون بعهد مارفيك

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

عبر إسماعيل راشد نجم منتخبنا الوطني الأسبق، عن ارتياحه بتعاقد اتحاد الكرة مع المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، وقال إن خبرة المدرب الكبيرة وقوة شخصيته ونجاح تجربته مع الأخضر السعودي، تدعونا للتفاؤل خلال المرحلة المقبلة وإمكانية اجتياز تصفيات كأس العالم والتأهل إلى مونديال 2020، بشرط توفير عوامل النجاح أمام الجهاز الفني ومنحه الصلاحيات الكاملة، التي تعزز من قيمة العمل وتحقيق النتائج الإيجابية.

روح التحدي

وقال إسماعيل راشد إن المنتخب في حاجة لتنظيم فني وإداري، وتجديد في الصفوف، من خلال منح الفرصة أمام عدد من المواهب الشابة الواعدة، وغرس روح التحدي بين اللاعبين، من أجل تقديم أقصى جهد خلال التدريبات والمباريات، لتحقيق نتائج إيجابية تعزز من فرص اجتياز التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2020، إضافة إلى ضرورة قيام أعضاء الجهاز الفني للمنتخب بمتابعة المباريات المتبقية من عمر المسابقات المحلية، ومتابعة باقي منتخبات المراحل السنية والأولمبي، من أجل اكتشاف العديد من المواهب التي يمكن أن تفيد المنتخب خلال الفترة المقبلة، وسد النقص الواضح في بعض الصفوف بسبب عامل السن لبعض اللاعبين الذين يصعب عليهم المشاركة في مباريات تصفيات المونديال وكأس آسيا المقبلين.

إعداد قوي

ويشير إسماعيل راشد إلى ضرورة الاهتمام بتنظيم العديد من معسكرات الإعداد والمباريات الودية القوية، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد، خاصة اللاعبين الجديد الذين بحاجة ماسة إلى زيادة خبراتهم واحتكاكهم مع منتخبات كبيرة قبل انطلاقة تصفيات المونديال، لأن مثل هذه المباريات القوية هي من تصقل خبرات اللاعبين وتطور من أدائهم خلال المباريات الرسمية، ونحن لا ننظر إلى النتائج في مثل هذه المباريات قدر الاستفادة القصوى منها.

نريد إنجازاً

ويوجه إسماعيل راشد نصيحة للاعبين بقوله، نحن الآن في مرحلة جديدة، مع جهاز فني على مستوى متميز، هنا يأتي دوركم من أجل السعي للظهور المتميز، وتقديم أقصى جهد خلال مباريات المنتخب المقبلة، من أجل تحقيق نتائج إيجابية تسعد قادتنا وجماهيرنا، وأقول لإخواني اللاعبين نيل شرف المشاركة في المونديال يعتبر إنجازاً كبيراً لجيلكم، ولا بد أن يكون لديكم حرص كبير على تحقيق هذا الإنجاز الذي يظل إنجاز العمر للاعبين، ودائماً يفتخرون بمثل هذا الإنجاز الذي يظل محفوراً في ذاكرة الجماهير وسجل اللاعبين.

أجواء الإمارات

وعما يتردد بأن المدرب لا يحبز التواجد كثيراً في مكان عمله على غرار ما حدث خلال تدريبه الأخضر، يقول إسماعيل راشد أنا متأكد أن أجواء الإمارات الساحرة ستجذب المدرب لها، وستجعله لا يغادرها إلا للضرورة كما أنه قبل التحدي باجتياز التصفيات، ومثل هذا التحدي يتطلب تعاون الجميع وتكاتفهم خلف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

الانضباط مهم

ويرى إسماعيل راشد أن تحقيق الإنجازات يلزمه تضحيات من اللاعبين، سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية، وأهم مطلب للجميع خلال الفترة المقبلة أن يكون الانضباط شعار الكل، لأن الالتزام يعني زيادة تركيز اللاعب في المهمة الموكلة إليه، وهذا الالتزام لا يأتي بقرار أو يفرضه مسؤول وإنما يكون بقناعة تامة من اللاعب نفسه، ونحن على ثقة أن جميع لاعبينا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال المرحلة المهمة المقبلة، وعليهم إثبات ذاتهم والتحلي بالروح القتالية خلال المنافسات الرسمية، لأن جماهيرنا مشتاقة إلى مشاهدة منتخبها ضمن نخبة العالم التي تشارك في المونديال.