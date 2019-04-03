الجزيرة بطلاً لكأس زايد الدولية تحت 16 سنة لكرة القدم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

توج الجزيرة بطلاً لدورة كأس زايد الدولية للناشئين تحت 16 سنة لكرة القدم التاسعة عشرة والتي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس ونظمها نادي الوحدة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي بأكاديمية الوحدة لكرة القدم بالشهامة بمشاركة 6 فرق هي الجزيرة والوحدة والعين ورينجرز الاسكتلندي وبارتيزان الصربي وجيلينا السلوفاكي.ونجح الجزيرة في حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي بعدما تمكن من اعتلاء صدارة جدول الترتيب النهائي برصيد 12 نقطة، بينما أحرز مركز الوصافة بارتيزان الصربي برصيد 10 نقاط، ورينجرز الاسكتلندي ثالثاً بـ 8 نقاط، وجلينا السلوفاكي رابعاً برصيد 7 نقاط، والوحدة خامساً بـ 3 نقاط، فيما جاء العين في المركز السادس والأخير برصيد نقطتين.

وشهد حفل تسليم الجوائز عادل خميس السويدي مدير الدورة والذي قام بتكريم الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وكذلك تسليم جوائز الأفضل في الدورة، إذ أحرز جائزة أفضل حارس في الدورة حارس الجزيرة أحمد الحمادي، وفاز بجائزة أفضل لاعب شارلي من فريق رينجرز الإسكتلندي، وأفضل لاعب واعد دارين من رنيجرز، وهداف الدورة اللاعب فلاهوفيتش فانجا من بارتيزان الصربي، فيما أحرز فريق جلينا السلوفاكي جائزة الفريق المثالي.

وكانت نتائج الجولة الخامسة والأخيرة قد شهدت تعادل العين ورينجرز الأسكتلندي بنتيجة 1-1، وفوز چلينا السلوڤاكي على حساب الجزيرة 3-2، وبارتيزان الصربي على الوحدة بنتيجة 3-2.