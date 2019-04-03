المحرمي: أحمد دادا ساعدني على الوصول إلى المنتخب

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

يدين حسن المحرمي «22 عاماً» مدافع بني ياس الذي تم اختياره مؤخراً لصفوف المنتخب الوطني الأول، بالفضل في هذا الاختيار إلى زميله في الفريق، أحمد دادا، مؤكداً أن دادا ظل يقدم له النصائح باستمرار وأنه استفاد من خبرته وتوجيهاته والدعم، إضافة إلى أنه دعمه معنوياً، ذاكراً أنها أشياء ساهمت في تطوير مستواه وساعدته في نيل شرف الانضمام إلى المنتخب.

واستطرد المحرمي وقال في حديث مع «البيان الرياضي»: «بالتأكيد الدور الأكبر يعود لنادي بني ياس ممثلاً في إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة المدرب كرونوسلاف الذي منحني الثقة ، الجميع له فضل في المستوى الذي قدمته هذا الموسم، والذي أهلني لأن أكون ضمن كوكبة المنتخب، أود أن أشكرهم جميعاً على الدعم المتواصل».