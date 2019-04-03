شرطة دبي تناقش الإجراءات الأمنية في ملاعب المحترفين

المصدر: Ⅶ دبي - وام

ناقشت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي الإجراءات الأمنية والتنظيمية في ملاعب كرة القدم لدوري المحترفين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته أمس في قاعة الاجتماعات بالإدارة برئاسة العميد راشد الفلاسي مدير إدارة الطوارئ بالوكالة بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي في لجنة دوري المحترفين والمقدم محمد أهلي ضابط ارتباط نادي شباب الأهلي والرائد أحمد الحداد ضابط ارتباط نادي النصر والرائد عبد الله طارش العميمي ضابط الحملة التوعوية «التزامكم سعادة» وعدد من ضباط ارتباط الأندية الرياضية في إدارة الطوارئ وفريق عمل الحملة التوعوية التزامكم سعادة.

وقال العميد الفلاسي إن هذا الاجتماع يأتي امتثالاً لتوجيهات اللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ الذي وجه بالاجتماع مع لجنة دوري المحترفين لمناقشة الإجراءات الأمنية والتنظيمية ومراجعة قوائم الممنوعات والمحظورات من الدخول إلى مدرجات الملاعب عند المباريات، موجهاً بتثقيف الجمهور بتلك القوائم الممنوعة كما وجه فريق حملة «التزامكم سعادة» بالزيارات الميدانية للمدارس والأندية للترويج عن الحملة وتشجيع عشاق كرة القدم ودعوتهم للتشجيع الحضاري وعكس صورة مشرفة عن الثقافة الرياضية في الإمارات.

وطالب العميد الفلاسي الحضور بالتنسيق والتواصل والاستمرار في الاجتماعات لتفادي العوائق والسلبيات والعمل بروح الفريق الواحد لأن النجاح يهم الجميع.